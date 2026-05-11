Boeing Pelican: Το ακραίο αεροσκάφος των 152 μέτρων που θα κουβαλούσε φορτίο 1.270 τόνων

Η Boeing ήθελε ένα αεροσκάφος που θα συνδύαζε τη χωρητικότητα των πλοίων με την ταχύτητα των αεροπλάνων.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι μηχανικοί της Boeing Phantom Works μελετούσαν ένα αεροσκάφος που έμοιαζε περισσότερο με εικόνα από ταινία επιστημονικής φαντασίας παρά με κανονικό μεταγωγικό. Το όνομά του ήταν Boeing Pelican ULTRA και η ιδέα πίσω από αυτό ήταν τόσο φιλόδοξη όσο και παράξενη: ένα γιγαντιαίο αεροπλάνο που θα μπορούσε να διασχίζει ωκεανούς πετώντας πολύ χαμηλά πάνω από το νερό.

Το Pelican δεν σχεδιάστηκε ως απλό cargo αεροσκάφος. Ήταν ένα concept βασισμένο στο λεγόμενο ground effect, το φαινόμενο που επιτρέπει σε ένα αεροσκάφος να εκμεταλλεύεται το στρώμα αέρα που συμπιέζεται ανάμεσα στα φτερά και στην επιφάνεια, όταν πετά πολύ κοντά στο έδαφος ή στο νερό. Με απλά λόγια, θα «γλιστρούσε» πάνω σε ένα αόρατο μαξιλάρι αέρα.

Ένα αεροπλάνο στα όρια του απίθανου

Οι αριθμοί του σχεδίου παραμένουν εντυπωσιακοί ακόμη και σήμερα. Το Boeing Pelican ULTRA προβλεπόταν να έχει άνοιγμα φτερών περίπου 500 πόδια, δηλαδή 152 μέτρα, και μήκος περίπου 400 πόδια, σχεδόν 122 μέτρα. Το μέγιστο βάρος απογείωσης υπολογιζόταν στα 6 εκατομμύρια λίβρες, ενώ το μέγιστο φορτίο θα έφτανε τα 2,8 εκατομμύρια λίβρες, δηλαδή περίπου 1.270 τόνους.

Για να γίνει πιο κατανοητό το μέγεθος, το άνοιγμα των φτερών του θα ήταν σχεδόν διπλάσιο από εκείνο ενός Airbus A380. Το αεροσκάφος θα μπορούσε, θεωρητικά, να μεταφέρει έως και 17 άρματα μάχης M1 Abrams σε ένα μόνο ταξίδι, μαζί με βαρύ εξοπλισμό, οχήματα ή εμπορευματοκιβώτια σε κλίμακα που κανένα συμβατικό αεροσκάφος δεν μπορούσε να πλησιάσει.

Το στρατηγικό ενδιαφέρον ήταν προφανές. Τα πλοία μπορούν να μεταφέρουν τεράστια φορτία, αλλά είναι αργά. Τα στρατιωτικά μεταγωγικά είναι γρήγορα, αλλά περιορίζονται σε όγκο και βάρος. Το Pelican προσπαθούσε να ενώσει αυτούς τους δύο κόσμους: χωρητικότητα κοντά σε πλοίο, με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη από τη θαλάσσια μεταφορά.

Το μυστικό του ήταν η πτήση χαμηλά πάνω από τον ωκεανό. Εκεί, το ground effect θα μείωνε την αεροδυναμική αντίσταση και θα αύξανε την άντωση, επιτρέποντας τη μεταφορά τεράστιου φορτίου με καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Πάνω από τη θάλασσα θα πετούσε χαμηλά, ενώ κοντά σε στεριά, εμπόδια ή κατοικημένες περιοχές θα μπορούσε να ανέβει σε μεγαλύτερο ύψος, λειτουργώντας περισσότερο σαν συμβατικό αεροσκάφος.

Ακραίο ήταν και το σύστημα προσγείωσης. Το Pelican προβλεπόταν να διαθέτει έως 38 σκέλη προσγείωσης, δηλαδή 76 τροχούς, ώστε να μοιράζεται το τεράστιο βάρος του και να μπορεί να επιχειρεί από υπάρχοντες διαδρόμους χωρίς να καταστρέφει αμέσως το οδόστρωμα. Ακόμη κι έτσι, η υποδομή που θα απαιτούσε ένα τέτοιο μέγεθος θα ήταν τεράστια.

Το σχέδιο, τελικά, έμεινε στα χαρτιά. Το κόστος, η πολυπλοκότητα, οι απαιτήσεις σε υποδομές και τα ζητήματα ασφάλειας ήταν πολύ μεγάλα για να περάσει το Pelican στην κατασκευή. Θα χρειαζόταν ειδική εκπαίδευση, νέα επιχειρησιακά πρωτόκολλα και συστήματα ελέγχου για μια κατηγορία αεροσκάφους που δεν υπήρχε στην πολιτική ή στρατιωτική αεροπορία.

Παρότι δεν κατασκευάστηκε ποτέ, το Boeing Pelican έμεινε ως μία από τις πιο ακραίες ιδέες της σύγχρονης αεροναυπηγικής. Ένα υβρίδιο ανάμεσα σε αεροπλάνο, πλοίο και πειραματική μηχανή, που έδειξε πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η μηχανική όταν προσπαθεί να λύσει ένα παγκόσμιο πρόβλημα μεταφορών: πώς μετακινείς γρήγορα, και σε τεράστια κλίμακα, φορτία που κανονικά ανήκουν στη θάλασσα.

