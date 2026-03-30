Έξαλλος με Μάνεση ο Μικρούτσικος για τα Τέμπη: «Ζήλεψε τον Πορτοσάλτε, πάνω στους νεκρούς black humor;» (vid)

Την έκρηξη του Ανδρέα Μικρούτσικου προκάλεσε το σχόλιο του Νίκου Μάνεση για την δίκη των Τεμπών, αλλά και η συγγνώμη που ζήτησε την επόμενη μέρα ο δημοσιογράφος λέγοντας ότι έκανε black humor.

Ο Νίκος Μάνεσης κατά την διάρκεια της εκπομπής του στον Alpha το Σάββατο (28/3) διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σχολίασε για το θέμα της δίκης των Τεμπών: «Δεν έχουμε μεγαλύτερη αίθουσα; Και δεν είναι και διαθέσιμο το Ολυμπιακό Στάδιο αυτή την περίοδο! Τι να κάνουμε...».

Η αντίδραση του Νίκου Πλακιά

Το συγκεκριμένο σχόλιο προκάλεσε την σφοδρή αντίδραση του Νίκου Πλακιά, ο οποίος προχώρησε σε μια οργισμένη ανάρτηση στο X. «Όταν κάποιος σας ρωτήσει τι σημαίνει η λέξη αλήτης δείξτε τον συγκεκριμένο. Γέμισε σάλια το στούντιο του. Μην φοβάσαι θα ξαναέρθει ο Πρωθυπουργός να τον ρωτήσεις που θα πάει διακοπές. Εγώ δεν είμαι σαν τους συνεργάτες σου που τους ειρωνεύεσαι όλη την ώρα. Στο ΟΑΚΑ να πας όταν χάσεις τα παιδιά σου και θα ψάχνεις το δίκιο σου. Αλλά!!! Ποιος να σε ακολουθήσει, το πολύ πολύ εκείνος που σε έφτυσε τότε με το μηχανάκι, αλλά πλέον θα είναι πολλοί τώρα που θα σε φτύνουν».

Η συγγνώμη του Νίκου Μάνεση

Βλέποντας το θέμα να παίρνει έκταση στο διαδίκτυο, ο Νίκος Μάνεσης κατά την διάρκεια της εκπομπής του την Κυριακή (29/3) υποστήριξε ότι έκανε black humor ζητώντας συγγνώμη. «Επειδή καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται και επειδή δεν θέλω να δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Χθες είπα το εξής, επειδή την Τετάρτη αρχίζει και η δίκη στα Τέμπη, γίνονται πολλά πράγματα, πολλές διαμαρτυρίες, κάποιοι μπορεί να προσπαθούν να χτίσουν πολιτικές καριέρες.

Επαναλαμβάνω να γίνει άμεσα η δίκη και αυτοί που έφταιξαν να πάνε στη φυλακή με τη βαρύτερη ποινή. Κάποιοι επιδιώκουν να πάει η δίκη πιο πίσω, το έχουμε διαπιστώσει και έχει καταγγελθεί και από συγγενείς. Είπα χθες κάνοντας black χιούμορ ότι δεν είναι και το Ολυμπιακό Στάδιο διαθέσιμο. Αν αυτό ενοχλεί ζητώ ταπεινά συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Να γίνει άμεσα η δίκη και να μάθουμε την αλήθεια χωρίς εμπόδια που κάποιοι προσπαθούν να βάλουν».

Η έκρηξη του Ανδρέα Μικρούτσικου

Το πρωί της Δευτέρας (30/3) η εκπομπή «Buongiorno» έπαιξε το σχετικό απόσπασμα, με τον Ανδρέα Μικρούτσικο να σχολιάζει οργισμένος: «Είναι μερικοί που έχουν ζηλέψει τον Πορτοσάλτε. Την πορεία και το ήθος του. Και είναι κρίμα, διότι τον Μάνεση τον γνωρίζω χρόνια και υπάρχει εκτίμηση. Κρίμα! Είναι κατάπτυστο αυτό που είπε! Κα-τα-πτυ-στο! 57 νεκροί. Να κατεβάσει το κεφάλι κάτω ο Μάνεσης, να πάρει ένα μήνα αναρρωτική, να σκεφτεί με τον εαυτό του και να προσέχει αυτά που λέει! Δεν ήταν black humor. Είναι black ειρωνεία απέναντι σε νεκρούς. Black humor πάνω στους νεκρούς; Ποια συγγνώμη; Ξεφτιλιζόμαστε με τέτοιες συγγνώμες!».

