Αν είσαι αλλεργικός στη γύρη, αυτή είναι η ώρα που απαγορεύεται να αερίζεις το σπίτι

Η άνοιξη σηματοδοτεί την έναρξη του καλού καιρού, αλλά είναι μια περίοδος κατά την οποία όσοι έχουν αλλεργία στη γύρη υποφέρουν.

Η άφιξη της άνοιξης αναμένεται με ανυπομονησία από τους περισσότερους ανθρώπους. Ο κρύος χειμώνας μένει πίσω, με τις παγωμένες θερμοκρασίες και τις μεγάλες ημέρες όπου η νύχτα πέφτει πολύ νωρίς. Η άνοιξη είναι συνώνυμη με τον ήλιο, τον καλό καιρό και τα υπαίθρια ποτά με φίλους. Ωστόσο, δεν είναι το ίδιο ευχάριστη για όσους είναι αλλεργικοί στη γύρη.

Αυτή είναι ακριβώς η περίοδος που οι αλλεργίες αυτές εμφανίζονται πιο έντονα, με εμφανή συμπτώματα: φτέρνισμα, ρινική συμφόρηση και δακρυσμένα μάτια. Η έξοδος από το σπίτι γίνεται πραγματική πρόκληση για τους αλλεργικούς. Αλλά και η παραμονή στο σπίτι μπορεί να είναι πρόβλημα. Το σπίτι πρέπει να αερίζεται και εκείνη τη στιγμή η γύρη μπορεί να εισέλθει στο εσωτερικό.

Η συμπεριφορά της γύρης δεν είναι ίδια όλη την ημέρα, καθώς εξαρτάται από παράγοντες όπως το φως, η θερμοκρασία ή η βλάστηση γύρω της. Πολλά φυτά αρχίζουν να απελευθερώνουν γύρη νωρίς το πρωί, καθώς επικρατούν πιο σταθερές συνθήκες, ενώ άλλα εκμεταλλεύονται τη μεγαλύτερη ζέστη του απογεύματος.

Απέφυγε τις μεσημεριανές ώρες

Παρόλο που υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη συγκέντρωση των σωματιδίων, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα μέσα στην ημέρα που πρέπει να αποφεύγεις να αερίζεις το σπίτι. Αυτό είναι περίπου μεταξύ 11:00 το πρωί και 16:00 το απόγευμα. Εκείνες τις ώρες, όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, καταγράφονται τα υψηλότερα επίπεδα γύρης, ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες.

Για αυτόν τον λόγο, τα άτομα με αλλεργίες (ή όσοι ζουν μαζί τους) πρέπει να επιλέγουν προσεκτικά πότε θα αερίζουν το σπίτι. Η καλύτερη στιγμή είναι νωρίς το πρωί, ειδικά μετά την ανατολή, όταν η πρωινή υγρασία κρατά τα σωματίδια πιο κοντά στο έδαφος.

Αν όμως δεν ξυπνάς νωρίς, μια άλλη καλή επιλογή είναι να αερίζεις όταν αρχίζει να πέφτει το απόγευμα ή τη νύχτα, όταν οι θερμοκρασίες μειώνονται και η δραστηριότητα των φυτών περιορίζεται. Όπως και τις πρωινές ώρες, η ποσότητα της γύρης στον αέρα τείνει να είναι χαμηλότερη.

