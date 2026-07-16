Μάρω Κοντού: Η συγκινητική σκηνή που έκανε την Αλεξάνδρα Καϋμένου να ξεσπάσει σε κλάματα στον αέρα

Η σκηνή από την ταινία του Χριστόφορου Παπακαλιάτη συγκίνησε βαθιά την Αλεξάνδρα Καϋμένου στον τηλεοπτικό αέρα.

Μία ημέρα μετά την είδηση του θανάτου της σπουδαίας ηθοποιού Μάρως Κοντού, ένα απόσπασμα από την ταινία **«Αν»** του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, στο οποίο πρωταγωνιστεί μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, προβλήθηκε στην «Πρωινή Ζώνη» του Action 24, προκαλώντας έντονη συγκίνηση στο πλατό.

Η Αλεξάνδρα Καϋμένου δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, παρακολουθώντας τη χαρακτηριστική σκηνή, με το κλίμα στην εκπομπή να γίνεται ιδιαίτερα φορτισμένο.

«Λύγισε» στον αέρα της εκπομπής

Εμφανώς συγκινημένη, η δημοσιογράφος σχολίασε:

«Παιδιά, συγκινήθηκα, συγκινηθήκαμε, είναι πολύ ωραίο! Αυτό το ζευγάρι πάει κόντρα σε μια κοινωνία που έχει χάσει τις αρχές και τις αξίες».

Βλέποντας τη συνεργάτιδά του να δακρύζει, ο Νίκος Υποφάντης προσπάθησε να ελαφρύνει την ατμόσφαιρα με χιούμορ, απευθυνόμενος στην παραγωγή:

«Παρακαλούμε, λίγο χαρτί εδώ στην παρουσιάστριά μας, να μαζέψουμε τα δάκρυά μας και να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Είναι ευαίσθητο και ρομαντικό το κορίτσι μας, μην το βλέπετε έτσι».



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