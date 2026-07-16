Μάρω Κοντού: Η συγκινητική σκηνή που έκανε την Αλεξάνδρα Καϋμένου να ξεσπάσει σε κλάματα στον αέρα
Μία ημέρα μετά την είδηση του θανάτου της σπουδαίας ηθοποιού Μάρως Κοντού, ένα απόσπασμα από την ταινία **«Αν»** του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, στο οποίο πρωταγωνιστεί μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, προβλήθηκε στην «Πρωινή Ζώνη» του Action 24, προκαλώντας έντονη συγκίνηση στο πλατό.
Η Αλεξάνδρα Καϋμένου δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, παρακολουθώντας τη χαρακτηριστική σκηνή, με το κλίμα στην εκπομπή να γίνεται ιδιαίτερα φορτισμένο.
«Λύγισε» στον αέρα της εκπομπής
Εμφανώς συγκινημένη, η δημοσιογράφος σχολίασε:
«Παιδιά, συγκινήθηκα, συγκινηθήκαμε, είναι πολύ ωραίο! Αυτό το ζευγάρι πάει κόντρα σε μια κοινωνία που έχει χάσει τις αρχές και τις αξίες».
Βλέποντας τη συνεργάτιδά του να δακρύζει, ο Νίκος Υποφάντης προσπάθησε να ελαφρύνει την ατμόσφαιρα με χιούμορ, απευθυνόμενος στην παραγωγή:
«Παρακαλούμε, λίγο χαρτί εδώ στην παρουσιάστριά μας, να μαζέψουμε τα δάκρυά μας και να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Είναι ευαίσθητο και ρομαντικό το κορίτσι μας, μην το βλέπετε έτσι».