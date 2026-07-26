Η Πάμελα Άντερσον δεν θα βρίσκεται στο reboot του Baywatch: «Κανείς δεν επικοινώνησε μαζί μου»

Στην πραγματικότητα, βέβαια, η Πάμελα Άντερσον θα έλεγε «όχι», ακόμα κι αν της έκαναν πρόταση για το επερχόμενο reboot.

Η Πάμελα Άντερσον, στο μυαλό όλων, είναι καθολικά συνδεδεμένη με το Baywatch. Η ηθοποιός έγινε, άλλωστε, ευρέως γνωστή από τον ρόλο της C.J. Parker στη δραματική σειρά, που συστήθηκε στο κοινό το 1989. Καταπώς φαίνεται όμως, δεν θα την δούμε στο reboot που ετοιμάζει η Fox, με την πρεμιέρα να είναι προγραμματισμένη για τον Ιανουάριο του 2027.

Η ηθοποιός όχι μόνο δεν θέλει, αλλά όπως αποκάλυψε, καμία πρόταση δεν της έχει γίνει. Όπως χαρακτηριστικά είπε στο Deadline: «Κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου. Δεν γνωρίζω πολλά γι’ αυτό. Είχαν κάποια στιγμή συζητήσεις με τους γιους μου σχετικά με την παραγωγή, αλλά απ’ ό,τι φαίνεται δεν υπήρξε συμφωνία. Δεν είμαι σίγουρη τι ακριβώς συνέβη, πάντως τους εύχομαι κάθε επιτυχία».

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