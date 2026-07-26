Η Πάμελα Άντερσον δεν θα βρίσκεται στο reboot του Baywatch: «Κανείς δεν επικοινώνησε μαζί μου»
Η Πάμελα Άντερσον, στο μυαλό όλων, είναι καθολικά συνδεδεμένη με το Baywatch. Η ηθοποιός έγινε, άλλωστε, ευρέως γνωστή από τον ρόλο της C.J. Parker στη δραματική σειρά, που συστήθηκε στο κοινό το 1989. Καταπώς φαίνεται όμως, δεν θα την δούμε στο reboot που ετοιμάζει η Fox, με την πρεμιέρα να είναι προγραμματισμένη για τον Ιανουάριο του 2027.
Η ηθοποιός όχι μόνο δεν θέλει, αλλά όπως αποκάλυψε, καμία πρόταση δεν της έχει γίνει. Όπως χαρακτηριστικά είπε στο Deadline: «Κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου. Δεν γνωρίζω πολλά γι’ αυτό. Είχαν κάποια στιγμή συζητήσεις με τους γιους μου σχετικά με την παραγωγή, αλλά απ’ ό,τι φαίνεται δεν υπήρξε συμφωνία. Δεν είμαι σίγουρη τι ακριβώς συνέβη, πάντως τους εύχομαι κάθε επιτυχία».
Διαβάστε την συνέχεια στο jenny.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Μάρω Κοντού: Η συγκινητική σκηνή που έκανε την Αλεξάνδρα Καϋμένου να ξεσπάσει σε κλάματα στον αέρα
- I Will Find You: Η σειρά του Netflix που βλέπουν όλοι φανατικά - Ρεκόρ τηλεθέασης και κορυφή στο ελληνικό Top10 από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας της
- Πέθανε ο θρυλικός «Ταμτάκος» του ελληνικού κινηματογράφου