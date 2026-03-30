Αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους προσφέρει μια μεγάλη καινοτομία στους επιβάτες της: «Οι πελάτες μας θα το εκτιμήσουν»

Γνωστή αεροπορική εταιρεία από το 2028 θα προσφέρει μια καινοτομία με την οποία τα ταξίδια θα γίνονται πιο άνετα για τους επιβάτες της.

Το ταξίδι με αεροπλάνο δεν είναι πάντα άνετο. Εκτός από τις αναμονές στο αεροδρόμιο και τη διαδικασία ελέγχων ασφαλείας, κατά τη διάρκεια της πτήσης μπορεί να προκύψουν και άλλα στοιχεία που δυσκολεύουν την εμπειρία. Ειδικά στις εταιρείες χαμηλού κόστους, όπου οι τιμές είναι πιο οικονομικές, σχεδόν τόσο περιορισμένες όσο και ορισμένες από τις υπηρεσίες τους.

Ένα από τα βασικά παράπονα, ειδικά από τους πιο ψηλούς επιβάτες, είναι ο χώρος στα καθίσματα. Πολλές φορές οι ταξιδιώτες αναγκάζονται να κάθονται όχι και τόσο άνετα λόγω έλλειψης χώρου για τα πόδια. Σε ένα σχετικά σύντομο ταξίδι μπορεί να αντέξει κανείς, όμως όταν πρόκειται για πτήσεις που διαρκούν αρκετές ώρες, η εμπειρία γίνεται δυσάρεστη. Γι’ αυτό, η βρετανική εταιρεία easyJet αποφάσισε να προσφέρει περισσότερο χώρο στους επιβάτες της.

Τα αεροσκάφη της εταιρείας θα διαθέτουν συγκεκριμένα πέντε εκατοστά επιπλέον χώρο. Δεν είναι πολύ, αλλά κάθε βελτίωση μετράει. Αυτό θα γίνει εφικτό χάρη στην εγκατάσταση των νέων καθισμάτων Kestrel της εταιρείας Mirus, τα οποία θα τοποθετηθούν σε 237 νέα αεροσκάφη από το 2028. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται ο χώρος για τους επιβάτες, χωρίς να μειώνονται οι σειρές καθισμάτων, χάρη στο μικρότερο πάχος και τον σχεδιασμό των νέων καθισμάτων.

Ελαφρύτερα καθίσματα

Τα νέα καθίσματα τοποθετούν τους γοφούς και τη σπονδυλική στήλη του επιβάτη πιο πίσω, δημιουργώντας επιπλέον χώρο για τα πόδια. Διαθέτουν επίσης σταθερή ανάκλιση 22 μοιρών και είναι κατασκευασμένα από ανθρακονήματα αντί για πλαστικό, γεγονός που τους δίνει πιο λεπτό σχεδιασμό. Αυτές οι αλλαγές θα κάνουν τα καθίσματα 20% ελαφρύτερα, με εξοικονόμηση βάρους περίπου 500 κιλών ανά αεροσκάφος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η αλλαγή θα οδηγήσει σε ετήσια εξοικονόμηση καυσίμων σχεδόν 13.000 τόνων για ολόκληρο τον στόλο. «Αυτή η επένδυση υποστηρίζει τη συνεχή μας προσέγγιση στο να κάνουμε τις λειτουργίες μας όσο το δυνατόν πιο αποδοτικές, αξιοποιώντας μικρές σταδιακές βελτιώσεις που οδηγούν σε σημαντικές μειώσεις στην κατανάλωση καυσίμων και στις εκπομπές CO2», δήλωσε ο David Morgan, διευθυντής λειτουργιών της easyJet.

«Εκτός από τα οφέλη στη βιωσιμότητα, ο επιπλέον χώρος για τα πόδια και η μεγαλύτερη άνεση που προσφέρουν αυτά τα καθίσματα θα προσφέρουν επίσης μια καλύτερη εμπειρία στο αεροσκάφος για τους πελάτες μας, κάτι που γνωρίζουμε ότι θα εκτιμήσουν», πρόσθεσε ο Morgan. Έτσι, τα καθίσματα της οικονομικής θέσης στη μελλοντική στόλο των Airbus A310neo και A321neo θα είναι ελαφρύτερα και θα προσφέρουν περισσότερο χώρο για τα πόδια.