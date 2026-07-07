I Will Find You: Η σειρά του Netflix που βλέπουν όλοι φανατικά - Ρεκόρ τηλεθέασης και κορυφή στο ελληνικό Top10 από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας της

Το I Will Find You δεν υπάρχει περίπτωση να μην το βάλεις και να μην καταλήξεις να το βλέπεις όλο σε ένα βράδυ

Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Το ίδιο ισχύει και για την σειρά I Will Find You στο Netflix, που βρίσκεται στην κορυφή του ελληνικού Top10 εδώ και τρεις εβδομάδες. Την είχα προτείνει και στο Final Cut, επομένως σε περίπτωση που δεν έχεις δώσει ακόμα ευκαιρία (δεν ξέρω τι κάνεις, αλήθεια), ίσως τώρα να σε πείσω.

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