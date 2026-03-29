Το νέο πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο-γίγαντας που αλλάζει τις ισορροπίες στην Ευρώπη έως το 2038

Το νέο αεροπλανοφόρο PA-NG της Γαλλίας θα είναι το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στην Ευρώπη. Πυρηνική πρόωση, 40 αεροσκάφη και επιχειρησιακή ετοιμότητα έως το 2038.

Ένα από τα πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα στην Ευρώπη μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, καθώς η Γαλλία προχωρά στον σχεδιασμό του νέου αεροπλανοφόρου επόμενης γενιάς, γνωστού ως PA-NG (Porte-Avions Nouvelle Génération). Το έργο φιλοδοξεί να αναβαθμίσει καθοριστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του γαλλικού ναυτικού, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες γεωπολιτικές και στρατιωτικές προκλήσεις.

Το νέο πλοίο αναμένεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο πολεμικό σκάφος που θα επιχειρεί σε ευρωπαϊκά ύδατα, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2038.

Συνεργασία και ναυπήγηση

Η υλοποίηση του προγράμματος προχωρά μέσα από τη συνεργασία δύο κομβικών παικτών της γαλλικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Το μεγαλύτερο μερίδιο έχει αναλάβει η Naval Group (65%), ενώ η Chantiers de l’Atlantique συμμετέχει με ποσοστό 35%. Η ναυπήγηση πραγματοποιείται στο Saint-Nazaire, έναν από τους σημαντικότερους ναυπηγικούς κόμβους της χώρας.

Εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά

Το PA-NG θα ξεχωρίζει για τις διαστάσεις και τις επιδόσεις του. Με μήκος που φτάνει τα 310 μέτρα και πλάτος 85 μέτρα, το πλοίο θα έχει εκτόπισμα περίπου 78.000 τόνων σε πλήρη φόρτωση.

Στο εσωτερικό του θα φιλοξενεί περίπου 1.100 άτομα προσωπικό, μεταξύ των οποίων 600 μέλη της αεροπορικής πτέρυγας, 100 αξιωματικοί επιτελείου και επιπλέον εξειδικευμένο προσωπικό.

Η πρόωση θα βασίζεται σε δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες τύπου K22, ισχύος 220 MW έκαστος, επιτρέποντας στο πλοίο να αναπτύσσει ταχύτητες έως και 50 χλμ./ώρα - επίδοση που θεωρείται ιδιαίτερα υψηλή για σκάφος τέτοιου μεγέθους.

Ισχυρή αεροπορική και αντιαεροπορική δύναμη

Το νέο αεροπλανοφόρο θα μπορεί να μεταφέρει έως και 40 αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών Rafale Marine και των μελλοντικών διαδόχων τους, ενισχύοντας σημαντικά την αεροπορική ισχύ της Γαλλίας.

Στον τομέα της άμυνας, θα διαθέτει προηγμένα συστήματα κάθετης εκτόξευσης πυραύλων Aster, οργανωμένα σε τρεις οκταπλούς εκτοξευτές. Παράλληλα, θα είναι εξοπλισμένο με τέσσερα πυροβόλα Bofors των 40 χιλιοστών για εγγύς προστασία, καθώς και συστήματα Simbad-RX με πυραύλους Mistral 3 για αεράμυνα μικρού βεληνεκούς.

Η μετάβαση στη νέα εποχή

Το PA-NG προορίζεται να αντικαταστήσει το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, το οποίο βρίσκεται σε ενεργό υπηρεσία από το 2001. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το νέο πλοίο αναμένεται να φτάσει στην Τουλόν γύρω στο 2035, ενώ οι πρώτες θαλάσσιες δοκιμές προβλέπονται για το 2036, μετά τον ανεφοδιασμό με πυρηνικό καύσιμο.

Μέχρι τότε, το Charles de Gaulle θα συνεχίσει να εκσυγχρονίζεται, διασφαλίζοντας τη συνέχεια των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του γαλλικού στόλου.

Η είσοδος του PA-NG σε υπηρεσία αναμένεται να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για τη ναυτική ισχύ της Ευρώπης, ενισχύοντας τον ρόλο της Γαλλίας ως βασικού πυλώνα ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ