Το μυστικό του «Ασιάτη βρικόλακα»: Έκλεισε τα 60 και δείχνει πιο νέος από ποτέ (vid)

Φωτογράφος από τη Σιγκαπούρη έχει καταφέρει να σαγηνεύσει τα πλήθη, καθώς έκλεισε τα 60 του χρόνια και δείχνει...30!

Ο Chuando Tan, φωτογράφος από τη Σιγκαπούρη, βλέπει συνεχώς το όνομά του να φιγουράρει στα πρωτοσέλιδα της χώρας επειδή φαίνεται δεκαετίες νεότερος από την πραγματική του ηλικία.

Το να πει κανείς ότι δείχνει νέος για την ηλικία του θα ήταν σοβαρή υποτίμηση, καθώς ο άνδρας δεν κέρδισε τυχαία προσωνύμια όπως «ο Ασιάτης βρικόλακας», «ο άνθρωπος που δεν γερνά ποτέ» ή «ο πιο σέξι θείος της Σιγκαπούρης».

Η άνοδος προς τη διεθνή φήμη

Για την τελευταία δεκαετία, ο Tan αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο της κουλτούρας του να γερνάς καλά και οι λόγοι είναι προφανείς. Η εκτόξευσή του στη διεθνή δημοσιότητα συνέβη το 2017, όταν φωτογραφίες του τότε 50χρονου φωτογράφου και μοντέλου έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σοκάροντας τον κόσμο.

Ο άνδρας είχε το πρόσωπο και το σώμα που οι περισσότεροι 20χρονοι θα ζήλευαν. Ήταν σαν να μην περνούσε ο χρόνος από πάνω του. Έγινε είδωλο, απέκτησε πάνω από 1 εκατομμύριο ακολούθους μόνο στο Instagram και ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Τα 60α γενέθλια και το μυστικό της νιότης

Ο Chuando Tan έκλεισε πρόσφατα τα 60 του χρόνια και, όπως φαίνεται, εξακολουθεί να δείχνει δεκαετίες νεότερος από τους περισσότερους συνομήλικούς του. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν χρησιμοποιεί καλλυντικά ή πλαστικές επεμβάσεις για να διατηρήσει τη νεότητά του, αποδίδοντας την εμφάνισή του στη διατροφή και τη γυμναστική ως τους κύριους παράγοντες που τον κρατούν νέο.

«Σήμερα, στα 60α γενέθλιά μου, θυμάμαι ότι ο χρόνος είναι ο μόνος πραγματικός πλούτος. Κάθε ανατολή έρχεται ως κληρονομιά, όχι ως εγγύηση. Ο σοφότερος δρόμος τώρα είναι απλός: Επιστροφή καθημερινά στη φύση και το φως του ήλιου και ευθυγράμμιση με ό,τι αντέχει στον χρόνο. Εύχομαι ειρήνη στη γη», έγραψε ο Tan σε ανάρτησή του στο Instagram.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ