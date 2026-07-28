Γυναίκα διαιτητής πήγε να σταματήσει «τσαμπουκά» παικτών και κατέληξε στο νοσοκομείο (vid)

Προς τιμήν τους, οι παίκτες απολογήθηκαν στη 26χρονη που τραυματίστηκε μέσα στη σύρραξη.

Μια εικόνα που κάνει τον γύρο του διαδικτύου έρχεται από το γαλλικό ποδόσφαιρο και δείχνει πως πολλές φορές ο άνθρωπος που προσπαθεί να επιβάλει την τάξη είναι τελικά αυτός που πληρώνει το τίμημα.

Η 26χρονη διαιτητής Mathilde Demoncay τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα ανάμεσα στη γαλλική Μετς και τη Φορτούνα Σιτάρντ από την Ολλανδία, όταν προσπάθησε να σταματήσει έναν καβγά ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων.

Η στιγμή που η διαιτητής βρέθηκε στο έδαφος

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν μια ένταση μετά από φάουλ ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο. Παίκτες άρχισαν να σπρώχνονται και να διαπληκτίζονται, με τη Demoncay να πλησιάζει για να προσπαθήσει να ηρεμήσει την κατάσταση.

Μέσα στον συνωστισμό των παικτών, η νεαρή διαιτητής παρασύρθηκε, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο έδαφος χτυπώντας το κεφάλι της. Σύμφωνα με αναφορές, υπέστη διάσειση και χρειάστηκε ιατρική φροντίδα.

Η ειρωνεία της υπόθεσης είναι πως όλα συνέβησαν ακριβώς μπροστά από μια μεγάλη πινακίδα που έγραφε «Respect the referee» («Σεβαστείτε τον διαιτητή»), κάτι που έκανε την εικόνα ακόμη πιο χαρακτηριστική.

Παρά το χτύπημα, η Demoncay προσπάθησε να συνεχίσει. Επέστρεψε προσωρινά στον αγωνιστικό χώρο ως βοηθός διαιτητή, όμως στο ημίχρονο αντικαταστάθηκε και δεν ολοκλήρωσε το παιχνίδι.

Η Μετς τελικά επικράτησε με 3-1, όμως το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα...

Terrible image d'une échauffourée lors du match amical Metz-Fortuna Sittard, quand Lequincio Zeefuik réagit mal à un tirage de maillot de Jessy Deminguet.



Dans l'agitation, l'arbitre de la rencontre Mathilde Demoncay a fini à terre.



[🎥: @FossoSzn] pic.twitter.com/yrNauDt2J9 July 25, 2026

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