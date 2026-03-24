Εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη στο νυχτερινό κέντρο που θα εμφανιστεί ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Λευκωσίας τα ξημερώματα της Δευτέρας (23/3), μετά από έκρηξη μηχανισμού σε γνωστό νυχτερινό κέντρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον χώρο όπου είναι προγραμματισμένη η αποψινή εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Το χρονικό της έκρηξης

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 3:20 τα ξημερώματα, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο του κέντρου διασκέδασης. Σύμφωνα με τις αναφορές, η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που το ωστικό κύμα θρυμμάτισε ολόκληρη τη γυάλινη πρόσοψη του κτιρίου.

Οι αρχές έφτασαν άμεσα στο σημείο για τη συλλογή στοιχείων, ενώ η δημοσιογράφος του Alpha Κύπρου, Ελένη Φανάρη, μετέδωσε τις πρώτες εικόνες από τις ζημιές στην εκπομπή «Happy Day».

Αντιζηλία το επικρατέστερο σενάριο για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού

Ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου, στην κατάθεσή του προς τις αρχές, ανέφερε πως δεν είχε προσωπικές διαφορές με κανέναν και εξέφρασε την άγνοια του για τους πιθανούς δράστες. Ωστόσο, η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, στρέφοντας το βλέμμα της κυρίως στο κίνητρο της επαγγελματικής αντιζηλίας.

Το γεγονός ότι η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από μια μεγάλη εκδήλωση με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ενισχύει τις υποψίες ότι ο στόχος μπορεί να σχετίζεται με τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Δεν τίθεται θέμα αναβολής ή ακύρωσης: Κανονικά η εμφάνιση του καλλιτέχνη

Παρά το συμβάν και τις ζημιές στην πρόσοψη, αποφασίστηκε η προγραμματισμένη εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού να πραγματοποιηθεί κανονικά. Οι υπεύθυνοι του χώρου προχωρούν σε ταχύτατες αποκαταστάσεις, ενώ τα μέτρα ασφαλείας αναμένεται να είναι δρακόντεια για την προστασία του κοινού και του προσωπικού.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ