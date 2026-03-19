Κρίση στη Μέση Ανατολή: Οι χώρες που κινδυνεύουν να ξεμείνουν από πετρέλαιο καθώς κλιμακώνεται ο πόλεμος

Η λίστα με τις χώρες που κινδυνεύουν περισσότερο να ξεμείνουν από πετρέλαιο, καθώς κλιμακώνεται ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή ανάμεσα σε ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν μεταξύ άλλων έχει επηρεάσει έμμεσα τις τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Μάλιστα, πρόσφατη έκθεση κατέγραψε μια λίστα χωρών που κινδυνεύουν να ξεμείνουν από πετρέλαιο όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Πριν από τον πόλεμο, περίπου 40 δεξαμενόπλοια που μετέφεραν 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ.Ωστόσο, το Ιράν επιτρέπει πλέον τη διέλευση μόνο σε περιορισμένο αριθμό πλοίων, προκαλώντας πίεση στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα πετρελαίου.

Πολλές χώρες εξαρτώνται από την προμήθεια πετρελαίου που περνά από το Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένων προορισμών που επισκέπτονται Αμερικανοί ταξιδιώτες.

Ποιες χώρες κινδυνεύουν

Μιανμάρ: Σύμφωνα με την ομάδα εμπορευμάτων της SocGen, η Μιανμάρ λαμβάνει πάνω από το 80% του πετρελαίου της από φορτία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι εκτιμάται πως διαθέτει αποθέματα πετρελαίου μόλις για έναν μήνα, οπότε η χώρα ελπίζει σε γρήγορο τέλος του πολέμου ή στην επαναλειτουργία του Ορμούζ.

Βιετνάμ: Η εν λόγω χώρα βρίσκεται σε παρόμοια θέση με τη Μιανμάρ, καθώς προμηθεύεται πάνω από το 80% του συνολικού πετρελαίου του από πλοία που περνούν από τον Ορμούζ. Όπως και η γειτονική της χώρα στη Νοτιοανατολική Ασία, εκτιμάται ότι το Βιετνάμ θα μπορούσε να ξεμείνει από πετρέλαιο μέσα σε έναν μήνα αν δεν αποκατασταθεί η κανονική ροή.

Φιλιππίνες: Ένας ακόμη δημοφιλής τουριστικός προορισμός επηρεάζεται από την τρέχουσα σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν. Όπως και οι δύο προηγούμενες χώρες, οι Φιλιππίνες αντλούν επίσης, πάνω από τα τρία τέταρτα της συνολικής τους προμήθειας πετρελαίου από φορτία που διέρχονται από τον Ορμούζ.Οι ηγέτες της χώρας ελπίζουν ότι το στενό θα επαναλειτουργήσει κανονικά σύντομα.

Σιγκαπούρη: Σύμφωνα με το Forbes, η Σιγκαπούρη έχει αποθέματα πετρελαίου για 40 ημέρες, επομένως θα χρειαστεί να βρει εναλλακτική και πιθανώς πιο δαπανηρή πηγή ενέργειας αν η κατάσταση δεν επιλυθεί.

Ταϊλάνδη: Αν και η Ταϊλάνδη βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε σύγκριση με τη Σιγκαπούρη, διαθέτει μόνο αποθέματα 50 ημερών πετρελαίου, σύμφωνα με το Forbes. Ο τουριστικός προορισμός λαμβάνει συνήθως 400.000 βαρέλια την ημέρα από τον Ορμούζ. Αυτές οι πέντε χώρες δεν είναι οι μόνες που κινδυνεύουν να ξεμείνουν από πετρέλαιο λόγω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ιράν.

Σύμφωνα με το Forbes, η πλήρης λίστα περιλαμβάνει:

Ταϊβάν

Νότια Κορέα

Κίνα

Ινδία

Ινδονησία

Ιαπωνία

Αξιωματούχοι του Κατάρ δήλωσαν την Τετάρτη (18/3) ότι το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις στην βιομηχανική πόλη Ras Laffan και προκάλεσε «σημαντικές ζημιές» στη βασική εγκατάσταση φυσικού αερίου της χώρας.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανέφερε σε ανακοίνωση: «Το Κράτος του Κατάρ εκφράζει την έντονη καταδίκη και αποδοκιμασία της απροκάλυπτης ιρανικής επίθεσης που στόχευσε τη βιομηχανική πόλη Ras Laffan, η οποία προκάλεσε πυρκαγιές με αποτέλεσμα σημαντικές ζημιές στις εγκαταστάσεις». Μια τέτοια επίθεση είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών πετρελαίου παγκοσμίως.

Το σχέδιο του Τραμπ για τις εκτοξευόμενες τιμές του αργού πετρελαίου

Καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει ορισμένα μέτρα σε μια προσπάθεια να περιορίσει την αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου, η οποία επηρεάζει σημαντικά τους πολίτες. Μετά τον αποκλεισμό από το Ιράν των Στενών του Ορμούζ, οι ενεργειακές αγορές έχουν βυθιστεί σε αναταραχή.

Οι ιρανικές επιθέσεις σε αρκετές ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή έχουν εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ, με το West Texas Intermediate (WTI) να διαπραγματεύεται περίπου στα 95–98 δολάρια ανά βαρέλι. Οι τιμές αυτές έχουν αυξηθεί περίπου κατά 50% από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το Trading Economics. Οι Αμερικανοί πολίτες βιώνουν έντονες επιπτώσεις από αυτές τις αυξήσεις, καθώς το κόστος της ενέργειας, της βενζίνης και των βασικών αγαθών όπως τα τρόφιμα αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό.

Άρση του Jones Act

Ο νόμος Jones Act απαιτεί τα εμπορεύματα που μεταφέρονται μεταξύ αμερικανικών λιμανιών να μεταφέρονται με πλοία υπό αμερικανική σημαία, απαγορεύοντας σε ξένα πλοία να μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο μεταξύ αυτών των λιμανιών. Η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε εξαίρεση 60 ημερών από τον Jones Act αυτή την εβδομάδα, με στόχο την αύξηση του αριθμού των δεξαμενόπλοιων πετρελαίου και φυσικού αερίου που προσεγγίζουν αμερικανικά λιμάνια.

Απελευθέρωση του 40% των αποθεμάτων αργού πετρελαίου

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα απελευθερώσει 172 εκατομμύρια βαρέλια από τα αποθέματα αργού πετρελαίου, στο πλαίσιο συμφωνίας με περίπου 30 μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), τα οποία συμφώνησαν να απελευθερώσουν συνολικά 400 εκατομμύρια βαρέλια. Η διαδικασία θα διαρκέσει περίπου 120 ημέρες και θα αποτελέσει μείωση άνω του 40% του ενεργειακού αποθέματος των ΗΠΑ, φτάνοντας σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, σύμφωνα με το Yahoo! Finance.

Άρση κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Χωρίς να διευκρινίσει ποιες, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σε εκδήλωση στη Φλόριντα νωρίτερα αυτόν τον μήνα: «Αίρουμε ορισμένες κυρώσεις που σχετίζονται με το πετρέλαιο για να μειωθούν οι τιμές». Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι αυτό το «βραχυπρόθεσμο μέτρο» αποσκοπεί στην προώθηση της «σταθερότητας στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ