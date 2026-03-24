Η ολική ηλιακή έκλειψη της 2ας Αυγούστου του 2027 θα είναι το μεγαλύτερο ουράνιο γεγονός του αιώνα καθώς και η μεγαλύτερη σε διάρκεια ορατή εδώ και δεκαετίες.

Ο ουρανός ετοιμάζεται να προσφέρει το 2027 ένα από τα πιο συγκλονιστικά θεάματα του τελευταίου αιώνα.

Η ολική ηλιακή έκλειψη της 2ας Αυγούστου αναμένεται να μείνει στην ιστορία ως το «ουράνιο γεγονός του αιώνα», προσφέροντας πάνω από έξι λεπτά απόλυτου σκοταδιού σε ορισμένα σημεία του πλανήτη.

Διάρκεια ρεκόρ τα έξι λεπτά: Ποιες περιοχές θα μπορούν να το δουν

Αυτό το αστρονομικό φαινόμενο θα είναι ιδιαίτερα ορατό στη νότια Ευρώπη και τη βόρεια Αφρική. Η διαδρομή της έκλειψης θα διασχίσει επίσης περιοχές όπως η Ταγγέρη, η Τζέντα και το Λούξορ, με το τελευταίο να αποτελεί ένα από τα ιδανικότερα σημεία παρατήρησης, καθώς εκεί το σκοτάδι θα διαρκέσει έως και 6 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι πρόκειται για μια εξαιρετική περίπτωση λόγω της διάρκειάς της. Παρόλο που το θεωρητικό μέγιστο για τέτοια φαινόμενα είναι περίπου τα επτάμισι λεπτά, ο συνδυασμός των αστρονομικών παραγόντων που απαιτείται είναι εξαιρετικά σπάνιος. Στην περίπτωση του 2027, η ευθυγράμμιση Γης, Σελήνης και Ήλιου θα επιτρέψει μία από τις μεγαλύτερες περιόδους ολικότητας που έχουν καταγραφεί ποτέ σε εύκολα προσβάσιμες περιοχές.

Ένα μοναδικό φαινόμενο με γυμνό μάτι: Οδηγίες ασφαλείας για τους παρατηρητές

Κατά τη διάρκεια μιας ολικής ηλιακής έκλειψης, ο ουρανός σκοτεινιάζει απότομα, επιτρέποντας στους παρατηρητές να δουν το ηλιακό στέμμα (το εξωτερικό στρώμα του άστρο) που κανονικά παραμένει αόρατο.

Πέρα από το οπτικό αποτέλεσμα, το φαινόμενο προκαλεί αισθητές αλλαγές στο περιβάλλον, καθώς η θερμοκρασία μπορεί να πέσει αρκετούς βαθμούς μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ αν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, γίνονται ορατά φωτεινά αστέρια ή πλανήτες μέσα στο καταμεσήμερο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό δεν θα είναι το μοναδικό γεγονός του είδους του στην περιοχή. Στις 12 Αυγούστου 2026, μια άλλη ολική ηλιακή έκλειψη θα πραγματοποιηθεί. Ωστόσο, αυτή του 2027 υπερτερεί σημαντικά σε διάρκεια, αυξάνοντας κατακόρυφα το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας και των οπαδών του «αστροτουρισμού».

Για την ασφαλή παρακολούθηση του φαινομένου, οι ειδικοί υπενθυμίζουν πως πρέπει να χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα γυαλιά με ηλιακό φίλτρο. Η άμεση παρατήρηση χωρίς προστασία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές και μόνιμες οφθαλμικές βλάβες. Τα γυαλιά μπορούν να αφαιρεθούν μόνο κατά τη σύντομη διάρκεια της πλήρους κάλυψης του Ήλιου από τη Σελήνη.

