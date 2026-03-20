Πέθανε ο Τσακ Νόρις σε ηλικία 86 ετών

Θλίψη για τον θάνατο του Τσακ Νόρις στα 86 του χρόνια. Η συγκινητική ανάρτηση της οικογένειας και το αποτύπωμα που άφησε στον κινηματογράφο. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 86 ετών άφησε ο θρυλικός ηθοποιός και δεξιοτέχνης των πολεμικών τεχνών Τσακ Νόρις, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η είδηση έγινε γνωστή την Παρασκευή 20 Μαρτίου, με ένα συγκινητικό μήνυμα στο επίσημο προφίλ του στο Instagram, σκορπίζοντας θλίψη στους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο. Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη (19/3) είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Χαβάης, με σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Έφυγε γαλήνια»

Στην ανακοίνωση, τα μέλη της οικογένειάς του κάνουν λόγο για έναν αιφνίδιο θάνατο, τονίζοντας ότι ο αγαπημένος τους άνθρωπος «έφυγε γαλήνια», έχοντας δίπλα του τους οικείους του.

«Για τον κόσμο ήταν ένας θρύλος των πολεμικών τεχνών και σύμβολο δύναμης. Για εμάς ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος, πατέρας και παππούς», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα.

Παράλληλα, η οικογένεια υπογραμμίζει ότι ο ίδιος ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους μέσα από τη δράση, την πειθαρχία και την προσωπικότητά του, αφήνοντας πίσω του μια ισχυρή παρακαταθήκη.

Ένα παγκόσμιο σύμβολο

Ο Τσακ Νόρις ταυτίστηκε όσο λίγοι με τον χώρο των πολεμικών τεχνών και του κινηματογράφου δράσης, ενώ εξελίχθηκε σε πολιτιστικό σύμβολο, με τεράστια απήχηση σε πολλές γενιές.

Η πορεία του χαρακτηρίστηκε από πειθαρχία, πίστη και έντονη παρουσία τόσο στην οθόνη όσο και εκτός αυτής, κερδίζοντας τον σεβασμό κοινού και συναδέλφων.

Το «αντίο» της οικογένειας

Στο μήνυμά τους, οι οικείοι του ευχαριστούν τους θαυμαστές για τη στήριξη και την αγάπη που του έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια, σημειώνοντας πως για τον ίδιο «δεν ήταν απλώς θαυμαστές, αλλά φίλοι».

Την ίδια στιγμή, ζητούν σεβασμό στην ιδιωτικότητα της οικογένειας κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο, καθώς αποχαιρετούν έναν άνθρωπο που, όπως τονίζουν, υπήρξε η «καρδιά» τους.

Ο θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τον χώρο της δράσης, αφήνοντας πίσω ένα ισχυρό αποτύπωμα που δύσκολα θα ξεχαστεί.

