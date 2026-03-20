Θύμα ξυλοδαρμού ο Ηλίας Βρεττός: Δέχθηκε επίθεση για μια... παραγγελιά (vid)

Ένα απλό live εξελίχθηκε σε σκηνικό έντασης, με τον Ηλία Βρεττό να δέχεται επίθεση στη Λευκωσία και να αποχωρεί άρον άρον.

Μια βραδιά που ξεκίνησε με μουσική και διασκέδαση, κατέληξε σε σοβαρό επεισόδιο για τον Ηλία Βρεττό, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του σε νυχτερινό κέντρο στη Λευκωσία. Ο γνωστός τραγουδιστής βρέθηκε μπλεγμένος σε καβγά που ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με αποτέλεσμα να δεχθεί επίθεση.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η ένταση ξεκίνησε από έναν θαμώνα που διαμαρτυρόταν για τη σειρά των τραγουδιών. Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε, όταν υπήρξε αντίδραση από μουσικό της σκηνής, με τον Βρεττό να παίρνει θέση και να προσπαθεί να υποστηρίξει τον συνεργάτη του.

Ο καβγάς ξέφυγε και τον πήρε η… μπάλα

Το περιστατικό δεν άργησε να κλιμακωθεί. Ο τραγουδιστής προσπάθησε να παρέμβει για να ηρεμήσει τα πνεύματα, όμως αντί να εκτονωθεί η κατάσταση, βρέθηκε στο επίκεντρο της έντασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, δέχθηκε χτυπήματα, κυρίως στο πρόσωπο, μέσα σε σκηνές πανικού που εκτυλίχθηκαν μπροστά στους θαμώνες.

Ακολούθησε αναστάτωση στο μαγαζί, με το πρόγραμμα να διακόπτεται και τον Βρεττό να αποχωρεί από τον χώρο, προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα. Όπως ειπώθηκε και στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό», χρειάστηκε ουσιαστικά να φυγαδευτεί.

Στο ίδιο ρεπορτάζ, ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε χαρακτηριστικά: «Πάλι καλά που δεν είχαν και όπλα μαζί τους», δείχνοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Η αντίδραση του Βρεττού

Ο ίδιος ο τραγουδιστής επιβεβαίωσε το περιστατικό, επιλέγοντας ωστόσο να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να μη δώσει συνέχεια.

«Υπήρξε ένα ατυχές περιστατικό όντως, αλλά δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Εμείς είμαστε τραγουδιστές και κάνουμε τη δουλειά μας αλλά δεν θέλω να απασχολώ με αυτά. Συμβαίνουν και δύσκολα και περίεργα περιστατικά που θα πρέπει να τα διαχειριστούμε. Πάμε παρακάτω...», ανέφερε μεταξύ άλλων.

