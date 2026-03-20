Ο 19χρονος παλαιστής Σαλέχ Μοχαμάντι εκτελέστηκε στην αγχόνη, με οργανώσεις να καταγγέλλουν βασανιστήρια και ομολογία υπό πίεση.

Σοκ προκαλεί η είδηση από το Ιράν, όπου οι αρχές προχώρησαν στην εκτέλεση του 19χρονου παλαιστή Σαλέχ Μοχαμάντι, ενός αθλητή που είχε ήδη εκπροσωπήσει τη χώρα του σε διεθνείς διοργανώσεις.

Ο νεαρός συνελήφθη τον Ιανουάριο στην πόλη Κομ, κατηγορούμενος ότι συμμετείχε σε διαδηλώσεις και ότι μαχαίρωσε αστυνομικό κατά τη διάρκεια επεισοδίων. Οι ιρανικές αρχές τον έκριναν ένοχο και τον οδήγησαν στην αγχόνη, μαζί με άλλους δύο κατηγορούμενους.

Καταγγελίες για βασανιστήρια και «στημένη» ομολογία

Η υπόθεση έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, καθώς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι ο Μοχαμάντι εξαναγκάστηκε να ομολογήσει υπό βασανιστήρια και δεν είχε δίκαιη δίκη.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 19χρονος είχε αργότερα ανακαλέσει την ομολογία του, υποστηρίζοντας ότι του αποσπάστηκε με βία, χωρίς όμως αυτό να αλλάξει την πορεία της υπόθεσης.

Στην απόφαση του δικαστηρίου αναφέρεται ότι η εκτέλεση δικαιολογήθηκε με την κατηγορία της «εχθρότητας προς τον Θεό», έναν όρο που στο Ιράν χρησιμοποιείται για βαριές κατηγορίες κατά του καθεστώτος

Αθλητής με διεθνή παρουσία

Ο Μοχαμάντι είχε αγωνιστεί σε διεθνή τουρνουά, μεταξύ των οποίων και διοργάνωση στη Ρωσία το 2024, δείχνοντας ότι επρόκειτο για έναν ανερχόμενο αθλητή με πολύ καλές προοπτικές.

Η εκτέλεσή του έρχεται σε μια περίοδο σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην περιοχή, σε ένα ήδη φορτισμένο κλίμα εντός και εκτός συνόρων, με τις αρχές να κατηγορούν τους διαδηλωτές για βίαιες ενέργειες και τις οργανώσεις με τη σειρά τους να κάνουν λόγο για ευρύτερη προσπάθεια καταστολής της αντίδρασης.

