Η Ζόε Κράβιτς είπε τη μεγαλύτερη αλήθεια στο εξώφυλλο της Vogue: “Είτε κάνεις μπότοξ είτε όχι, θα γεράσεις”

Η Ζόε Κράβιτς έκανε την πιο ωμή και γνήσια τοποθέτηση για τα “σημάδια” που αφήνει ο χρόνος στο πέρασμά του. Και είμαστε μαζί της.

Σε μια εποχή όπου η νεότητα αντιμετωπίζεται σχεδόν ως «υποχρέωση» και ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας θεωρεί πως κάθε ρυτίδα χρειάζεται «διόρθωση», η Ζόε Κράβιτς επιλέγει να αντισταθεί στο μαζικό κύμα των αισθητικών παρεμβάσεων και να αγκαλιάσει τον εαυτό της με τα όποια σημάδια αφήνει στο πρόσωπό της ο χρόνος που κυλά. Η ηθοποιός πέτυχε τον απόλυτο στόχο - που στις ημέρες μας δεν είναι καθόλου δεδομένος ούτε εύκολος: να αποδεχτεί ότι μεγαλώνει. Τι πιο φυσιολογικό, τι πιο όμορφο;

Η Ζόε Κράβιτς φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο της Vogue και μοιράστηκε την άποψή της για τη γήρανση, λέγοντας κάτι εξαιρετικά απλό και ταυτόχρονα τόσο απελευθερωτικό: είτε προβείς σε αισθητικές παρεμβάσεις είτε όχι, ο χρόνος θα συνεχίσει να περνά και εσύ θα συνεχίσεις να μεγαλώνεις.

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