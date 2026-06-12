Η Ζόε Κράβιτς είπε τη μεγαλύτερη αλήθεια στο εξώφυλλο της Vogue: “Είτε κάνεις μπότοξ είτε όχι, θα γεράσεις”
Σε μια εποχή όπου η νεότητα αντιμετωπίζεται σχεδόν ως «υποχρέωση» και ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας θεωρεί πως κάθε ρυτίδα χρειάζεται «διόρθωση», η Ζόε Κράβιτς επιλέγει να αντισταθεί στο μαζικό κύμα των αισθητικών παρεμβάσεων και να αγκαλιάσει τον εαυτό της με τα όποια σημάδια αφήνει στο πρόσωπό της ο χρόνος που κυλά. Η ηθοποιός πέτυχε τον απόλυτο στόχο - που στις ημέρες μας δεν είναι καθόλου δεδομένος ούτε εύκολος: να αποδεχτεί ότι μεγαλώνει. Τι πιο φυσιολογικό, τι πιο όμορφο;
Η Ζόε Κράβιτς φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο της Vogue και μοιράστηκε την άποψή της για τη γήρανση, λέγοντας κάτι εξαιρετικά απλό και ταυτόχρονα τόσο απελευθερωτικό: είτε προβείς σε αισθητικές παρεμβάσεις είτε όχι, ο χρόνος θα συνεχίσει να περνά και εσύ θα συνεχίσεις να μεγαλώνεις.
Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr