Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ: Γιορτάζει 61 χρόνια ζωής και μας δείχνει το αψεγάδιαστο κορμί της

Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ ποζάρει με μπικίνι ανήμερα των γενεθλίων της και δηλώνει ευγνώμων για τη ζωή της σήμερα.

Με μια άκρως καλοκαιρινή φωτογραφία επέλεξε να κάνει τον απολογισμό της για τα 61 χρόνια της ζωής της η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ. Ανήμερα των γενεθλίων της, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της μια φωτογραφία με μπικίνι και φόντο τη θάλασσα, εκφράζοντας τις σκέψεις και τα συναισθήματά της για τα χρόνια που πέρασαν, τη ζωή της σήμερα, αλλά και όσα βρίσκονται στην πορεία της από εδώ και πέρα.

Μέσα από ένα μακροσκελές κείμενο, η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ δήλωσε ευγνώμων για όσα έχει καταφέρει και χαρούμενη που έχει την τύχη σήμερα να ζει, όπως ζει. Παράλληλα, παραδέχτηκε, ότι ενώ νεότερη πίστευε πως η ζωή της δεν θα έχει κανένα νόημα και ενδιαφέρον μέσα στο πέρασμα των χρόνων, η ίδια η διαδρομή τη διέψευσε, αφού σήμερα λατρεύει πραγματικά τη ζωή της.

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