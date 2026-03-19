Τσακ Νόρις: Μεταφέρθηκε επειγόντως σε νοσοκομείο της Χαβάης

Ο Τσακ Νόρις μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο στη Χαβάη μετά από έκτακτο πρόβλημα υγείας.

Ο 86χρονος ηθοποιός βρισκόταν στο νησί Kauai όταν παρουσίασε αιφνίδια επιδείνωση της υγείας του, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η άμεση μεταφορά του σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση του προβλήματος υγείας που οδήγησε στη νοσηλεία του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νησί, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν προϋπήρχε κάποιο θέμα.

Σε καλή κατάσταση - Δεν χάνει το χιούμορ του

Παρά την αρχική ανησυχία, οι τελευταίες πληροφορίες είναι καθησυχαστικές, καθώς ο ηθοποιός φέρεται να βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του, διατηρεί το γνωστό του χιούμορ, αστειευόμενος ακόμη και με το ιατρικό προσωπικό.

Η εξέλιξη προκαλεί εντύπωση, καθώς λίγες ημέρες πριν τη νοσηλεία του, ο Τσακ Νόρις είχε δημοσιεύσει βίντεο από προπόνησή του, δείχνοντας να βρίσκεται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση.

Στις 10 Μαρτίου, είχε γιορτάσει τα 86α γενέθλιά του με σχετική ανάρτηση, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας στους θαυμαστές του και τονίζοντας τη σημασία της υγείας και της συνεχούς εξέλιξης.

Αναμονή για επίσημη ενημέρωση

Οι θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν με ενδιαφέρον την εξέλιξη της κατάστασής του, αναμένοντας περισσότερες πληροφορίες για την υγεία του και την πορεία της ανάρρωσής του.

