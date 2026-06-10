Τα παιδιά του Μπραντ Πιτ του γυρίζουν την πλάτη: Μετά τον Μάντοξ και η Ζαχάρα ζητά να αλλάξει επίθετο

Ένα - ένα τα χτυπήματα για τον Μπραντ Πιτ από τα ίδια τα παιδιά του.

Μετά τον Μάντοξ, ακόμη ένα από τα παιδιά του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί προχωρά σε διαδικασία αλλαγής ονόματος. Σύμφωνα με το People, η Ζαχάρα κατέθεσε αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνια ζητώντας να αφαιρεθεί το «Πιτ» από το επώνυμό της και να αναγνωρίζεται πλέον επισήμως ως Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί.

Η αίτηση κατατέθηκε στα τέλη Απριλίου και έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων κινήσεων από παιδιά του πρώην ζευγαριού τα τελευταία χρόνια. Η 21χρονη είχε ήδη χρησιμοποιήσει δημόσια το όνομα «Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί» κατά την αποφοίτησή της από το Spelman College, χωρίς να συμπεριλάβει το επίθετο του πατέρα της.

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