Πάτρα: Πιτσιρικάδες σε δικάβαλο πατίνι «έφαγαν» σαβούρα σε live μετάδοση (vid)

Το θέμα του ρεπορτάζ αφορούσε στα ατυχήματα που συμβαίνουν στο συγκεκριμένο σημείο και αποδίδονται στις ράγες του τρένου...

Ούτε «στημένο να ήταν»... Σε ζωντανή σύνδεση στην εκπομπή πατρινού καναλιού Ionian, με θέμα τα αλλεπάλληλα ατυχήματα στις ράγες του τρένου, στο σημείο εισόδου του ποδηλατοδρόμου, το ρεπορτάζ έμελλε να επιβεβαιωθεί πλήρως σε live μετάδοση.

Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, λοιπόν, ο δημοσιογράφος συνομιλούσε με μια γυναίκα από την Πάτρα, η οποία εξηγούσε πώς είχε πέσει με το ποδήλατό της στο ίδιο σημείο, εξαιτίας των γραμμών του τρένου που διασχίζουν τον δρόμο.

Το ατύχημα που έγινε μπροστά στην κάμερα

Σε μια άψογη σκηνοθεσία του ίδιου του Σύμπαντος, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένα πατίνι με δύο ανήλικους αναβάτες πέρασε από το ίδιο σημείο. Η ρόδα του πατινιού σφήνωσε μέσα στις ράγες, με αποτέλεσμα οι δύο αχάμπαροι πιτσιρικάδες που πήγαιναν δικάβαλο, να χάσουν τον έλεγχο και να πέσουν στο οδόστρωμα, ακριβώς πάνω στις γραμμές.

Με ανοιχτό το στόμα ο ρεπόρτερ, αφού βεβαιώθηκε ότι τα αγόρια ήταν καλά στην υγεία τους, έσπευσε να δικαιολογηθεί και να τονίσει ότι το σκηνικό δεν ήταν σκηνοθετημένο. Δεν μπορούμε παρά να τον πιστέψουμε.

Δείτε το βίντεο με το live ατύχημα:

