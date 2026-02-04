Τραγωδία στη Χίο με 15 νεκρούς μετανάστες: Πώς έγινε η σύγκρουση (vids)

Δεκαπέντε νεκροί ο μέχρι στιγμής απολογισμός της σύγκρουσης σκάφους του λιμενικού με πλεούμενο που μετέφερε μετανάστες στη Χίο.

Δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με βάση τον μέχρι στιγμής απολογισμό της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τρίτης (3/2) στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του Μερσινιδίου, στο Βροντάδο της ανατολικής Χίου, όπου πλεούμενο με άγνωστο ως τώρα αριθμό μεταναστών και προσφύγων συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Από τη θάλασσα ανασύρθηκαν 14 νεκροί (11 άνδρες και τρεις γυναίκες), ενώ τέταρτη γυναίκα κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο της Χίου όπου διακομίστηκε, βαρύτατα τραυματισμένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Νεκρά διαπιστώθηκε ότι είναι τα έμβρυα που κυοφορούσαν δυο γυναίκες μετανάστριες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Χίου τραυματισμένες. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται επίσης άλλοι 24 τραυματίες, επτά άνδρες, έξι γυναίκες και 11 παιδιά. Τρεις από αυτούς εγχειρίστηκαν καθώς είχαν τραυματιστεί σε ζωτικά όργανα.

Στη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δυο στελέχη του Λιμενικού Σώματος (άνδρας και γυναίκα) που επέβαιναν στο σκάφος και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Χίου για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο άνδρας είναι τραυματισμένος στο άνω άκρο, η γυναίκα υπέστη ελαφριά εγκεφαλική διάσειση.

Οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή συνεχίζονταν όλη τη νύχτα και θα ενταθούν με το πρώτο φως της ημέρας, για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη ο αριθμός των μεταναστών και των προσφύγων που επέβαιναν στο πλεούμενο.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Την πρώτη επίσημη τοποθέτηση του για το πολύνεκρο περιστατικό με τους μετανάστες στη Χίο έκανε το Λιμενικό και εξήγησε τι ακριβώς το βράδυ της Τρίτης (3/2).

«Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας. Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα). Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών). Οι σοροί μεταφέρθηκαν με τα ΠΛΣ στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι σοροί είναι δεκαπέντε (15).

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε (05) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου. Επισυνάπτεται σχετικό φωτογραφικό υλικό του φουσκωτού περιπολικού σκάφους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), όπου διακρίνεται το σημείο πρόσκρουσης στη δεξιά πλευρά».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ