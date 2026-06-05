Ο καιρός... ζεσταίνεται: Έρχονται τα πρώτα 36άρια το Σαββατοκύριακο (vid)
- Καλωσορίζει τον καύσωνα η Ελλάδα: Μέχρι και 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει ο υδράργυρος
- Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το Σαββατοκύριακο
Μετά τις βροχές και την αστάθεια των τελευταίων ημερών, το σκηνικό του καιρού αλλάζει ριζικά, με το Σαββατοκύριακο (6-7/6) να προμηνύεται άκρως καλοκαιρινό. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται κατακόρυφη άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία σε ορισμένες περιοχές της χώρας θα αγγίξει ακόμα και τους 36 βαθμούς Κελσίου.
Καλωσορίζει τον καύσωνα η Ελλάδα: Μέχρι και 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει ο υδράργυρος
Η άνοδος θα γίνει αισθητή ήδη από το Σάββατο (6/6), με τον υδράργυρο να φτάνει τους 34-35 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές.
- Στην Αττική και τη Βόρεια Ελλάδα, το θερμόμετρο θα δείξει έως 32 βαθμούς
- Στο Ιόνιο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς
- Πιο δροσερά θα είναι στις Κυκλάδες, όπου ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου
Η Κυριακή (7/6) αναμένεται να είναι η πιο θερμή ημέρα του διημέρου. Η κορύφωση του μίνι καύσωνα θα σημειωθεί στη Θεσσαλία, όπου το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 36 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Στην Αττική, η ζέστη θα είναι ελαφρώς πιο έντονη σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, με τον υδράργυρο στους 33 βαθμούς Κελσίου.
Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το Σαββατοκύριακο
Σάββατο 6-6-2026
Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.
Κυριακή 07-06-2026
Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Kαταργούνται οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη: Δείτε την απόφαση του Αρείου Πάγου
- Επιτέλους τεράστιες αυξήσεις μισθών, αλλά μόνο για ιερείς: «Μπόνους» έως και 95% με το άρθρο 56
- Αγία Παρασκευή: Από τη δολοφονία στην αυτοκτονία -Το χρονικό μιας υπόθεσης που συγκλόνισε την Ελλάδα