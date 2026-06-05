Ο καιρός... ζεσταίνεται: Έρχονται τα πρώτα 36άρια το Σαββατοκύριακο (vid)

Ο καιρός αλλάζει ριζικά το Σαββατοκύριακο 6-7 Ιουνίου, με τον υδράργυρο να σημειώνει κατακόρυφη άνοδο και να αγγίζει σε ορισμένες περιοχές της χώρας τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Μετά τις βροχές και την αστάθεια των τελευταίων ημερών, το σκηνικό του καιρού αλλάζει ριζικά, με το Σαββατοκύριακο (6-7/6) να προμηνύεται άκρως καλοκαιρινό. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται κατακόρυφη άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία σε ορισμένες περιοχές της χώρας θα αγγίξει ακόμα και τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Καλωσορίζει τον καύσωνα η Ελλάδα: Μέχρι και 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει ο υδράργυρος

Η άνοδος θα γίνει αισθητή ήδη από το Σάββατο (6/6), με τον υδράργυρο να φτάνει τους 34-35 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές.

Στην Αττική και τη Βόρεια Ελλάδα , το θερμόμετρο θα δείξει έως 32 βαθμούς

και τη , το θερμόμετρο θα δείξει έως 32 βαθμούς Στο Ιόνιο , την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα , η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς

, την και τα , η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Πιο δροσερά θα είναι στις Κυκλάδες, όπου ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου

Η Κυριακή (7/6) αναμένεται να είναι η πιο θερμή ημέρα του διημέρου. Η κορύφωση του μίνι καύσωνα θα σημειωθεί στη Θεσσαλία, όπου το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 36 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Στην Αττική, η ζέστη θα είναι ελαφρώς πιο έντονη σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, με τον υδράργυρο στους 33 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το Σαββατοκύριακο

Σάββατο 6-6-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή 07-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

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