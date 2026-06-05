Η δολοφονημένη Βασιλική και τα μαθήματα βιολογίας από «κυρίαρχα» αρσενικά

Είδαμε για άλλη μια φορά «ισχυρά» αρσενικά να υπερασπίζονται καθ' ομολογίαν δολοφόνους γιατί «αυτή είναι η φύση του άνδρα». Ρε, πάτε καθόλου καλά;

Σε μια παράλληλη πραγματικότητα, όταν ακούμε για (ακόμη) μια γυναικοκτονία, σκεφτόμαστε γιατί έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία και τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατέψουμε τις γυναίκες. Σε αυτήν εδώ που ζούμε, ακούμε και διαβάζουμε ακόμη απόψεις, που προσπαθούν να δικαιολογήσουν και να ελαφρύνουν τις θέσεις καθ' ομολογίαν δράστων, ρίχνοντας τα στην τεστοστερόνη και στα «ισχυρά» ένστικτα των αρσενικών.

Τα πράγματα έχουν πραγματικά ξεφύγει και δυστυχώς μέσα από τα social media, μεταδίδονται απόψεις επικίνδυνες. Πάρτε για παράδειγμα την παρακάτω περίπτωση. Ένας άνδρας βγήκε στο ίντερνετ για να μιλήσει για τη δολοφονημένη Βασιλική με τον πιο υποτιμητικό τρόπο και να μας κάνει μαθήματα βιολογίας, επικαλούμενος δήθεν θεωρίες περί ισχυρού αρσενικού, που όπως μάς λέει, δεν σηκώνει πολλά πολλά και έτσι, λόγω του ανδρισμού του, αφαιρεί ζωές.

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