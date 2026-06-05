Αιματηρή συμπλοκή στη Ραφήνα: 52χρονος παρενόχλησε εργαζόμενη σε βενζινάδικο και μαχαίρωσε δύο άτομα (vid)

Βίντεο-ντοκουμέντο με αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Ραφήνα, το οποίο κατέληξε στον τραυματισμό τριών ατόμων και σε δύο συλλήψεις.

Στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο-ντοκουμέντο από το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (5/6) σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Ραφήνα, το οποίο κατέληξε στον τραυματισμό τριών ατόμων και στη σύλληψη δύο εμπλεκομένων.

Η αφορμή και το ξέσπασμα του καυγά: Επίθεση με μαχαίρι

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί, στη συμβολή των λεωφόρων Δημοκρατίας και Φλέμινγκ. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας 52χρονος άνδρας μπήκε στην καφετέρια του βενζινάδικου και παρενόχλησε μια εργαζόμενη.

Ένας πελάτης που βρισκόταν εκεί παρενέβη αμέσως για να την προστατεύσει, με αποτέλεσμα να ανάψουν τα αίματα. Ακούγοντας τις φωνές, ένας υπάλληλος από τις αντλίες έσπευσε στο σημείο και προσπάθησε να απομακρύνει τον 52χρονο.

Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν ο 52χρονος έβγαλε μαχαίρι, τραυματίζοντας δύο άνδρες στα χέρια, ενώ τον έναν από αυτούς και στο κεφάλι. Παρά τα τραύματά του, ένα από τα θύματα πήγε στο αυτοκίνητό του, πήρε ένα κοντάρι και η συμπλοκή συνεχίστηκε με μεγάλη ένταση.

Ο 52χρονος προσπάθησε να διαφύγει πεζός, όμως ο τραυματισμένος άνδρας μπήκε στο όχημά του, τον καταδίωξε και κατάφερε να τον ακινητοποιήσει περίπου 30 μέτρα μακριά από το πρατήριο.

Με ποινικό παρελθόν ο δράστης

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν γρήγορα στο σημείο και πέρασαν χειροπέδες τόσο στον 52χρονο όσο και στον οδηγό που τον ακινητοποίησε, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι ο 52χρονος είναι γνώριμος των αρχών, καθώς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν, έχοντας μάλιστα απελαθεί παλαιότερα από τη χώρα.

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