Σοβαρό επεισόδιο στη Χίο με νεκρούς και τραυματίες - Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Συναγερμός σήμανε στη Χίο μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ Λιμενικού και ταχύπλοου σκάφους διακινητών μεταναστών. Πληροφορίες για 4 νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Σε πλήρη συναγερμό τέθηκαν το βράδυ της Τρίτης (3/2) οι Αρχές στη Χίο, μετά από σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε ανοιχτά του νησιού μεταξύ σκάφους του Λιμενικού Σώματος και ταχύπλοου που μετέφερε μετανάστες.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού, το ταχύπλοο φέρεται να εκτελούσε επικίνδυνους ελιγμούς προκειμένου να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στη θαλάσσια περιοχή. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ακινητοποίησης σημειώθηκε σοβαρό συμβάν, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ, με πέντε ασθενοφόρα να συμμετέχουν στη διακομιδή των τραυματιών. Μέχρι στιγμής, στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου έχουν μεταφερθεί 18 μετανάστες, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα, καθώς και δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για σύγκρουση των σκαφών ή ακόμη και για ανταλλαγή πυροβολισμών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, γεγονός που φέρεται να προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών επιβαινόντων. Παράλληλα, υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές για 4 νεκρούς, χωρίς ωστόσο επίσημη επιβεβαίωση από τις αρμόδιες Αρχές.

Σε εξέλιξη βρίσκεται εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για αγνοούμενους στη θαλάσσια περιοχή. Στις έρευνες συμμετέχουν πλωτά μέσα του Λιμενικού, καθώς και ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο πραγματοποιεί συνεχείς πτήσεις με τη χρήση θερμικών καμερών για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων.

Η περιοχή του περιστατικού παραμένει υπό αυστηρό έλεγχο, ενώ έχουν κινητοποιηθεί ενισχυτικές δυνάμεις του Λιμενικού από γειτονικά νησιά. Παράλληλα, η Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Ναυτιλίας έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών του επεισοδίου και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Οι Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε επίσημες ανακοινώσεις μόλις υπάρξει πλήρης εικόνα για τα αίτια και τις συνέπειες του σοβαρού περιστατικού.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ