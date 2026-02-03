«Μην φοράτε τζιν στο αεροπλάνο»: Το προβοκατόρικο σχόλιο της Ryanair που άναψε φωτιές

Μια φράση, ένα TikTok και μια low cost αεροπορική κατάφεραν να ανοίξουν κουβέντα για κάτι που κανείς δεν περίμενε.

Η Ryanair δεν άλλαξε κάποιον κανονισμό, δεν έβγαλε εγκύκλιο, ούτε ανακοίνωσε νέο dress code. Έκανε κάτι πολύ πιο απλό και πολύ πιο... Ryanair: ανέβασε ένα χιουμοριστικό βίντεο και έγραψε ότι ίσως ήρθε η ώρα να σταματήσουμε να φοράμε τζιν στα αεροπλάνα.

Αυτό ήταν αρκετό. Τα σχόλια πήραν φωτιά. Άλλοι γέλασαν, άλλοι εκνευρίστηκαν, άλλοι άρχισαν να αναρωτιούνται αν θα υπάρξει στο μέλλον «χρέωση denim» δίπλα στο priority boarding.

Στην πραγματικότητα, τίποτα απολύτως δεν αλλάζει. Τα τζιν επιτρέπονται κανονικά, όπως και πριν. Το μήνυμα ήταν καθαρά μια άποψη για την άνεση και τίποτα παραπάνω. Αλλά το timing και ο τρόπος ήταν αρκετά ώστε να προκληθεί η σχετική διαδικτυακή βαβούρα.

Γιατί τα τζιν μπήκαν στο στόχαστρο

Όσοι ταξιδεύουν συχνά το ξέρουν: το αεροπλάνο δεν είναι πασαρέλα. Οι θέσεις είναι στενές, ο χώρος περιορισμένος, ενώ οι θέσεις που μένεις καθιστός δεν ευνοούν. Σε αυτό το πλαίσιο, τα σκληρά ή στενά τζιν δεν είναι και ό,τι πιο φιλικό για το σώμα μας.

Η συζήτηση, λοιπόν, δεν αφορά τη μόδα αλλά την άνεση. Ελαστικά υφάσματα, φόρμες, πιο «χαλαρά» ρούχα κάνουν την εμπειρία πιο υποφερτή, ειδικά σε πτήσεις χαμηλού κόστους όπου κάθε εκατοστό μετράει.

Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι το παντελόνι. Είναι τα καθίσματα, οι μεταξύ τους αποστάσεις, το γεγονός ότι ταξιδεύεις λες και πρέπει να κάνεις... οικονομία στο ίδιο σου το σώμα. Αλλά αυτό δεν βολεύει, ούτε χωράει εύκολα σε TikTok caption.

Εδώ και καιρό, η Ryanair ξέρει πολύ καλά τι κάνει στα social. Δεν πετάει απλώς αεροπλάνα, πετάει και προβοκατόρικες σπίθες που ανάβουν την κουβέντα. Και κάπως έτσι, με τρόπο μαεστρικό σοσιαλμιντικά. αντί να μιλάμε για καθυστερήσεις, αποσκευές και χρεώσεις, μιλάμε για denim.

