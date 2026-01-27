Βιολάντα: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη μετά την τραγωδία με τις 5 νεκρές στα Τρίκαλα

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της Βιολάντα. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου στα Τρίκαλα για την έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας τροφίμων «Βιολάντα», καθώς και δύο ακόμη στελεχών της εταιρείας, προχώρησαν οι αρχές μετά τη φονική έκρηξη και τη μεγάλη πυρκαγιά που σημειώθηκε στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο πέντε εργαζόμενων γυναικών.

Σε βάρος του ιδιοκτήτη ασκήθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση έκρηξης και εμπρησμό από αμέλεια, καθώς και για πρόκληση σωματικών βλαβών, ενώ οι ίδιες πράξεις αποδίδονται και στα δύο στελέχη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε εξέλιξη, λίγες ώρες μετά το τραγικό περιστατικό, το οποίο έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η έκρηξη φέρεται να προκλήθηκε από διαρροή αερίου στον χώρο όπου λειτουργούσαν οι φούρνοι του εργοστασίου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει εκτεταμένη φωτιά που εξαπλώθηκε ταχύτατα στις εγκαταστάσεις.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ στο σημείο πραγματοποιούνται αυτοψίες και συλλογή κρίσιμων στοιχείων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Παράλληλα, το εργοστάσιο εξακολουθούσε να καπνίζει για ώρες μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, γεγονός που καταδεικνύει τη σφοδρότητα της έκρηξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν από την έρευνα, οι εγκαταστάσεις της «Βιολάντα» διέθεταν μελέτη πυρασφάλειας, η οποία είχε κατατεθεί ηλεκτρονικά από αρμόδιο μηχανικό τον Σεπτέμβριο του 2025. Το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάζεται ήδη από τις αρχές, στο πλαίσιο της διερεύνησης τυχόν παραλείψεων ή αστοχιών στα μέτρα ασφαλείας, που ενδέχεται να συνέβαλαν στο θανατηφόρο δυστύχημα.

