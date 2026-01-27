Τριήμερο πένθος στα Τρίκαλα για τις 5 νεκρές εργαζόμενες στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Τριήμερο δημοτικό πένθος για τις πέντε νεκρές εργαζόμενες στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα».

Τριήμερο δημοτικό πένθος κήρυξε ο δήμος Τρικκαίων μετά τον θάνατο πέντε γυναικών εργαζομένων από την έκρηξη τα ξημερώματα της Δευτέρας, στην μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της ασύλληπτης τραγωδίας, που, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Νίκος Σακκάς, «έχει συγκλονίσει το σύνολο των συμπολιτών μας και έχει προκαλέσει έντονα αισθήματα θλίψης και συλλογικού πένθους, υπενθυμίζοντας με τον πλέον οδυνηρό τρόπο τη θεμελιώδη αξία της ανθρώπινης ζωής».

Παράλληλα, ο δήμαρχος τόνισε ότι επανήλθε «με τον πλέον επώδυνο τρόπο στο προσκήνιο η σημασία της πρόληψης και της αυστηρής τήρησης των κανόνων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με μοναδικό γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Μετά τον εντοπισμό και της πέμπτης εργαζόμενης, που αγνοούνταν, οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στον καθαρισμό των εγκαταστάσεων, προκειμένου να διευκολύνουν την έρευνα των πραγματογνωμόνων και των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι η ταυτοποίηση των θυμάτων, προκειμένου, αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, να δοθούν οι νεκροί στους συγγενείς για τις κηδείες. Όπως έχει γίνει γνωστό, έχει σταλεί υλικό από τα θύματα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ στην Αθήνα προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση μέσω DNA.

Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων έχει κηρύξει για σήμερα 24ωρη απεργία και νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στην πόλη των Τρικάλων.

