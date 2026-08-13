«Μπράβο στον εαυτό μου, δεν το περίμενα» - Η ατάκα φοιτητή στο λιμάνι του Πειραιά που έγινε viral

Ο νεαρός μίλησε για τη χρονιά που πέρασε τονίζοντας την επιτυχία του στις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Με το λιμάνι του Πειραιά να έχει πλημμυρίσει από ταξιδιώτες που εγκαταλείπουν την Αθήνα για τις διακοπές του Δεκαπενταύγουστου, η κάμερα του ΣΚΑΪ και η δημοσιογράφος Γεωργία Μαυρουδή κατέγραψαν τις ιστορίες και τα σχέδια των εξοδούχων λίγο πριν επιβιβαστούν στα πλοία.

Ανάμεσα στις δηλώσεις που ξεχώρισαν ήταν και εκείνη ενός νεαρού ταξιδιώτη, ο οποίος μίλησε με αυθορμητισμό για τη χρονιά που πέρασε και κατάφερε να γίνει viral με μία ατάκα που μάλλον κανείς δεν περίμενε.

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