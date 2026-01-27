Τι πραγματικά ήταν το Άστρο της Βηθλεέμ; Η NASA δίνει πιθανή απάντηση 2.000 χρόνια μετά

Μια νέα μελέτη της NASA εξετάζει τι μπορεί να ήταν το Άστρο της Βηθλεέμ που οδήγησε τους Μάγους στον Ιησού: κομήτης ή άλλο αστρονομικό φαινόμενο;

Μια νέα μελέτη προσπαθεί να ρίξει φως σε ένα από τα πιο μυστηριώδη σύμβολα των Χριστουγέννων: το Άστρο της Βηθλεέμ, το οποίο σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ματθαίου οδήγησε τους Μάγους στον τόπο γέννησης του Ιησού.

Ο πλανητικός επιστήμονας της NASA, Μαρκ Μάτνεϊ, δημοσίευσε το 2025 έρευνα στο Journal of the British Astronomical Association, εξετάζοντας την υπόθεση ότι το αστέρι ήταν στην πραγματικότητα ένας κομήτης που εμφανίστηκε περίπου το 5 π.Χ. Η μελέτη βασίστηκε σε μια νέα τεχνική αριθμητικής προσομοίωσης τροχιάς, η οποία υποδηλώνει ότι ο κομήτης θα μπορούσε να βρισκόταν κοντά στη Γη στις αρχές Ιουνίου εκείνης της χρονιάς.

Η ιδιαίτερη «ακινησία» που περιγράφεται από τις βιβλικές πηγές, μπορεί να εξηγείται από την προσωρινή γεωσύγχρονη κίνηση, η οποία έκανε τον κομήτη να φαίνεται να σταθεροποιείται στον ουρανό πάνω από Ιερουσαλήμ και Βηθλεέμ.

Ωστόσο, η ερμηνεία της ιστορίας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου (κεφάλαιο 2, στίχοι 1–16) αποτελεί τη μοναδική πηγή που αναφέρει το γεγονός, και γράφτηκε πιθανότατα στο δεύτερο μισό του πρώτου αιώνα μ.Χ., δηλαδή πολύ μετά τα γεγονότα. Αυτό σημαίνει ότι ο συγγραφέας δεν ήταν αυτόπτης μάρτυρας αλλά βασίστηκε σε προφορικές ή γραπτές πληροφορίες της εποχής.

Ερευνητές από τη Γερμανία και αλλού, σημειώνουν ότι οι κινεζικές αστρονομικές πηγές μπορεί να είναι ανακριβείς και ότι οι λεπτομέρειες στο Ευαγγέλιο είναι πολύ περιορισμένες για να εξαχθεί βέβαιο συμπέρασμα. Ορισμένοι αστρονόμοι υποστηρίζουν ότι το Άστρο της Βηθλεέμ θα μπορούσε να ήταν κομήτης, νέος αστέρας, σύνοδος πλανητών ή ακόμη και μια θεολογική αφήγηση που συνέκρινε τη γέννηση του Ιησού με τις αστρολογικές πρακτικές των Ρωμαίων αυτοκρατόρων.

«Η επιστήμη ή η θρησκεία δεν μπορούν να δώσουν οριστική απάντηση», σχολιάζει ο Ματνεϊ. «Αν μπορούσαν, η ίδια ερώτηση δεν θα επανερχόταν κάθε χρόνο».

