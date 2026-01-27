Από τύχη ζούμε: Η στιγμή που σπάει αγωγός και εκσφενδονίζει εργάτες της ΕΥΑΘ (vid)

Συγκλονιστικό βίντεο έχει καταγράψει τη στιγμή που σπάει αγωγός της ΕΥΑΘ, τραυματίζοντας τέσσερα άτομα που πραγματοποιούσαν εργασίες.

Βίντεο ντοκουμέντο από ένα εργατικό ατύχημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αποδεικνύει περίτρανα ότι σε αυτή τη χώρα ζούμε από τύχη. Στο βίντεο φαίνονται οι εργάτες να εκσφενδονίζονται όταν ξαφνικά σπάει αγωγός της ΕΥΑΘ.

Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, είχε προκληθεί βλάβη στον αγωγό ύδρευσης, με αποτέλεσμα τις τελευταίες δύο ημέρες στο σημείο να συσσωρεύεται ποσότητα υδάτων. Έτσι κλήθηκε συνεργείο της ΕΥΑΘ, που εργαζόταν επί ώρες αργά το βράδυ της Κυριακής (25/1) για την αποκατάσταση της βλάβης, ώσπου στις 4 τα ξημερώματα ακούστηκε εκκωφαντικός θόρυβος, σαν έκρηξη.

Έντρομοι οι κάτοικοι, βγήκαν στα μπαλκόνια και τότε είδαν έναν εργαζόμενο να εκτινάσσεται ψηλά από την πίεση του νερού, να πέφτει μέσα στον αγωγό και μετά να προσπαθεί να βγει μόνος του.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ άμεσα έσπευσαν ασθενοφόρα και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. Όπως εξήγησαν από την ΕΥΑΘ, έσπασε κομμάτι του αγωγού που χρησιμοποιήθηκε για να αφαιρέσει αέρα από το δίκτυο, ώστε να αποκατασταθεί η υδροδότηση, ενώ ήδη από την Εταιρία, ξεκίνησαν έρευνες προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Ο εργάτης που έπεσε στον αγωγό και τραυματίστηκε στο πόδι, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με κάταγμα, ενώ οι άλλοι τρεις μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο κι έλαβαν εξιτήριο.

