Η Ελένη Βουλγαράκη ανακοίνωσε ότι σταματάει την εκπομπή της στο ραδιόφωνο προκειμένου να βρίσκεται κοντά στον Φώτη Ιωαννίδη.

Η Ελένη Βουλγαράκη ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης (27/1) ότι θα σταματήσει από την εκπομπή «Τα Κουνάβια» που παρουσιάζει τα τελευταία έξι χρόνια μαζί με τους Φάνη Λαμπρόπουλο και Δημήτρη Μπουμπουλίνη στον music 89,2 προκειμένου να βρίσκεται στο πλευρό του συντρόφου της Φώτη Ιωαννίδη στην Πορτογαλία.

Τους τελευταίους μήνες, η ραδιοφωνική παραγωγός μοίραζε την ζωή της μεταξύ Ελλάδας και Πορτογαλίας, όπου ο Φώτης Ιωαννίδης αγωνίζεται με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Όταν οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις της το επέτρεπαν, ταξίδευε στη χώρα της Ιβηρικής, ωστόσο όπως είπε η ίδια μέσα από την εκπομπή της όλο αυτό την κούρασε.

«Δεν πήγαινε άλλο... Δεν μπορώ να είμαι μια εδώ και μια εκεί», ανέφερε μεταξύ άλλων η Ελένη Βουλγαράκη, η οποία αφήνει την επιτυχημένη ραδιοφωνική εκπομπή έπειτα από έξι χρόνια. Όσο για την αντικαταστάτριά της, αυτή θα είναι η Μαρία Ένεζλη, η οποία έπαιρνε την θέση της Ελένης Βουλγαράκη τις μέρες που απουσίαζε.

Πριν από μερικούς μήνες, σε δηλώσεις της στην κάμερα του Star, είχε απαντήσει αν θα ακολουθήσει τον σύντροφό της στην Πορτογαλία, λέγοντας: «Δεν ξέρω... είναι μεγάλη συζήτηση. Ο στόχος πάντως, είναι να βρίσκομαι όσο πιο κοντά στον σύντροφό μου».

