Βίντεο-ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 58χρονου στον Νέο Κόσμο

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 29χρονο που σκότωσε τον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο

Το βίντεο με τον άγριο ξυλοδαρμό του 58χρονου στον Νέο Κόσμο, που κατέληξε στον θάνατό του, ήρθε στη δημοσιότητα. Σε αυτό φαίνεται ο 29χρονος –ο οποίος έχει ήδη ομολογήσει ότι χτύπησε το θύμα έπειτα από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα στον δρόμο– να ακολουθεί τον 58χρονο σε αδιέξοδο και να του επιτίθεται. Σε βάρος του έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Ο δικηγόρος του 29χρονου, Ιωάννης Γλύκας, δήλωσε ότι αν δεν υπήρχαν οι κινήσεις του θύματος, δεν θα υπήρχε και δράστης, εννοώντας πως το περιστατικό με το σπρέι από τον 58χρονο αποτέλεσε το έναυσμα για την επίθεση. Τόνισε πάντως πως τίποτα δεν δικαιολογεί την αφαίρεση ανθρώπινης ζωής.

Δείτε το βίντεο:

Νέος Κόσμος: Τι ισχυρίστηκε ο 29χρονος

Ο 29χρονος παραδέχθηκε στους αστυνομικούς τον ξυλοδαρμό του 58χρονου, λέγοντας μάλιστα -σύμφωνα με πληροφορίες- ότι του έριξε τρεις μπουνιές κι εκείνος έπεσε κάτω.

Φαίνεται ότι προσπαθεί να πείσει τους αστυνομικούς ότι δεν είχε πρόθεση να χτυπήσει τόσο άσχημα τον 58χρονο και ότι δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει. Επίσης ανέφερε στους αστυνομικούς πως το περιστατικό δεν ξεκίνησε στην οδό Σουλιέ, όπου εν τέλει ο 58χρονος βρέθηκε αιμόφυρτος, αλλά αρκετά μέτρα πιο πίσω, στη Μάχης Αναλάτου στον Νέο Κόσμο.

Το περιστατικό με την τραγική κατάληξη άρχισε από μια διαφωνία μεταξύ οδηγών στον δρόμο. Υπήρξε διαπληκτισμός, με τον 58χρονο να κάνει, σύμφωνα με τον 29χρονο, χρήση σπρέι πιπεριού. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια φρενήρης καταδίωξη που διήρκεσε περίπου 15 λεπτά στους δρόμους του Νέου Κόσμου.

Οι αστυνομικοί έχουν εξετάσει πλούσιο εικονοληπτικό υλικό από καταστήματα και από σπίτια της περιοχής και έχουν διαπιστώσει ότι πολλά από όσα έχουν καταθέσει τόσο οι μάρτυρες αλλά και ο 29χρονος αναφορικά με τη χρήση του σπρέι πιπεριού, έχουν επιβεβαιωθεί σε μεγάλο βαθμό.

Απανωτές οι γροθιές στο θύμα

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, 58χρονος υπέστη ανακοπή, αλλά διαπιστώθηκαν και κακώσεις του προσώπου και του τραχήλου που υποδεικνύουν ότι δέχτηκε πολύ έντονα χτυπήματα στο πρόσωπο όσο και στον αυχένα.

Υπήρχαν αναφορές μάλιστα ότι ο νεαρός χτύπησε με απανωτές γροθιές στο πρόσωπο τον 58χρονο, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά έπιασε το κεφάλι του και τον χτύπησε με μανία στο τιμόνι.

Αξίζει να πούμε ότι ο 29χρονος έχει απασχολήσει άλλες τρεις φορές τις Αρχές για παρόμοια περιστατικά με το πιο πρόσφατο στις 20 Οκτωβρίου, πάλι στην ίδια περιοχή και πάλι σχετικά με διαμάχη για περιστατικό στον δρόμο.

