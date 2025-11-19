Σάλος με την κορυφαία πακιστανική εφημερίδα: Δημοσίευσε κατά λάθος απάντηση AI σε άρθρο της

Το καλύτερο πακιστανικό μέσο δημοσίευσε κατά λάθος απάντηση από AI σε άρθρο του, προκαλώντας χλευασμό και έντονη συζήτηση για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα ΜΜΕ.

Η κορυφαία αγγλόφωνη εφημερίδα του Πακιστάν, Dawn, που ιδρύθηκε το 1941 από τον Μοχάμεντ Αλί Τζίνα, έγινε αντικείμενο χλευασμού στα social media μετά τη δημοσίευση ενός άρθρου που περιείχε κατά λάθος… απάντηση από εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης.

Μέσα σε λίγες ώρες, χρήστες στο διαδίκτυο μιλούσαν για «rookie mistake», ενώ άλλοι αστειεύονταν πως «το ChatGPT έχει αρχίσει να γράφει εφημερίδες».

Πώς έγινε το λάθος

Το περιστατικό συνέβη σε ρεπορτάζ ενός δημοσιογράφου με τίτλο «Auto sales rev up in October» που δημοσιεύθηκε στις 12 Νοεμβρίου. Όλα κυλούσαν ομαλά μέχρι την τελευταία παράγραφο, όπου εμφανίστηκε ένα εντελώς άσχετο κείμενο, μια φράση που ήταν ξεκάθαρα φτιαγμένη από chatbot:

«Αν θέλεις, μπορώ επίσης να δημιουργήσω μια ακόμη πιο εντυπωσιακή, "πρωτοσέλιδη" εκδοχή… Θέλεις να το κάνω αυτό στη συνέχεια;», έγραφε και το στιγμιότυπο έκανε τον γύρο του διαδικτύου, με πολλούς να σχολιάζουν πως η εφημερίδα «πιάστηκε να χρησιμοποιεί AI».

Η αντίδραση της εφημερίδας

Σύντομα η εφημερίδα διόρθωσε το άρθρο και πρόσθεσε Σημείωση Συντάκτη, αναγνωρίζοντας ότι το κείμενο είχε επιμεληθεί με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που παραβιάζει την εσωτερική πολιτική της.

Στη σημείωση αναφέρεται επίσης πως έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα, ενώ εξέφρασε τη λύπη της για το επίμαχο περιστατικό.

Η οργή και ο σαρκασμός στα social media

Οι αντιδράσεις στα social media ήταν καταιγιστικές. Από Reddit έως Instagram και Χ, οι χρήστες κατηγόρησαν την εφημερίδα για «έλλειψη επαγγελματισμού» και «υποκρισία».

Κάποιος σχολίασε ότι πρόκειται για «ντροπή για τον έντυπο Τύπο», ενώ άλλος έγραψε ειρωνικά: «Σαν παιδί των 90s, πάντα πίστευα ότι όλα τα κείμενα στις πακιστανικές εφημερίδες είναι AI, εκτός από το "Boys played well"».

Άλλοι ανέφεραν πως: «Ακόμη και οι πιο έγκυρες πηγές μπορούν να "γλιστρήσουν"», ενώ ένας χρήστης στο Χ έγραψε: «Για να κάνεις copy-paste χρειάζεται και μυαλό». Υπήρξαν και πιο δραματικές αντιδράσεις, με έναν Πακιστανό δημοσιογράφο να κάνει λόγο για «την καταστροφή της δημοσιογραφίας».

