«Επισκευάσιμο; Αυτό;»: Η οργή της γυναίκας στη Σαλαμίνα που είδε τους μηχανικούς να σημαδεύουν κίτρινο το σπίτι της (vid)

Η αυτοψία των μηχανικών σε καμένο σπίτι της Σαλαμίνας προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ιδιοκτήτριας που δεν περίμενε να το δει χαρακτηρισμένο επισκευάσιμο.

Η φωτιά στη Σαλαμίνα άφησε πίσω της νεκρούς, καμένα σπίτια και περιουσίες που καταστράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες, όμως για κάποιους κατοίκους η επόμενη ημέρα έφερε ένα ακόμη σοκ.

Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του Facebook καταγράφει τη στιγμή που μια γυναίκα βλέπει τους μηχανικούς να χαρακτηρίζουν το ολοσχερώς καμένο σπίτι της ως «επισκευάσιμο».

Στο βίντεο, η κάτοικος παρακολουθεί με έκπληξη τη διαδικασία της αυτοψίας και δεν μπορεί να καταλάβει πώς ένα σπίτι που, όπως υποστηρίζει, έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές μπορεί να παίρνει το κίτρινο σημάδι αντί για το κόκκινο. Η εικόνα της και η απορία της αποτυπώνουν την αγωνία πολλών πυρόπληκτων που προσπαθούν να καταλάβουν τι θα γίνει με τις περιουσίες τους μετά την καταστροφή.

«Αυτό είναι επισκευάσιμο;»

Οι μηχανικοί της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές της Σαλαμίνας, προκειμένου να καταγράψουν την κατάσταση των κτιρίων και να τα κατατάξουν ανάλογα με τον βαθμό των ζημιών.

Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει ιδιαίτερη σημασία για τους κατοίκους, καθώς η κατηγορία στην οποία εντάσσεται ένα κτίριο καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τα επόμενα βήματα για την αποκατάστασή του.

Το «κίτρινο» σημαίνει ότι το κτίριο χαρακτηρίζεται προσωρινά ως επισκευάσιμο, ενώ το «κόκκινο» αφορά κτίρια που έχουν υποστεί τόσο σοβαρές ζημιές ώστε κρίνονται ακατάλληλα για χρήση και απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση.

Στο βίντεο που έχει αναρτηθεί στο Facebook, η κάτοικος βλέπει τους μηχανικούς να σημαδεύουν το σπίτι της με το κίτρινο χρώμα και αντιδρά με εμφανή απορία. Για την ίδια, η εικόνα που αντίκρισε μετά τη φωτιά δεν παραπέμπει σε ένα σπίτι που μπορεί απλώς να επισκευαστεί.

Το ίδιο ερώτημα έχουν θέσει και άλλοι κάτοικοι της περιοχής, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις οι εικόνες από τα καμένα σπίτια δείχνουν πολύ μεγάλες καταστροφές.

Η διαδικασία, ωστόσο, δεν βασίζεται μόνο σε αυτό που φαίνεται εξωτερικά. Οι μηχανικοί εξετάζουν τη στατικότητα και την κατάσταση των επιμέρους στοιχείων κάθε κτιρίου και στη συνέχεια προχωρούν στην επίσημη κατηγοριοποίησή του.

Συνολικά, στην περιοχή του Αιαντείου καταγράφηκαν 22 κτίρια. Από αυτά, επτά χαρακτηρίστηκαν πράσινα, δέκα κίτρινα και πέντε κόκκινα. Στις κατοικίες καταγράφηκαν 16 κτίρια, εκ των οποίων επτά πράσινα, έξι κίτρινα και τρία κόκκινα.

Για τους ανθρώπους που έχασαν μέσα σε λίγες ώρες το σπίτι τους ή είδαν την περιουσία τους να καταστρέφεται, όμως, οι χαρακτηρισμοί αυτοί δεν είναι απλώς χρώματα πάνω σε έναν τοίχο. Είναι η πρώτη ένδειξη για το τι τους περιμένει από εδώ και πέρα.

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