Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα: Από πότε θα δούμε «ψαλίδι»

Η λίστα των προϊόντων, στα οποία θα δούμε μείωση των τιμών έχει σε μεγάλο βαθμό «κλειδώσει» - Πότε τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο.

ε περίπου δέκα ημέρες αναμένεται η έναρξη της συμφωνίας της κυβέρνησης για μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και να ισχύει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους.

Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό «κλειδώσει», ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%.

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