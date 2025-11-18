Νέος Κόσμος: «Τον κατέβασαν από το αμάξι και τον ξυλοκόπησαν βάναυσα»

Αυτόπτης μάρτυρας του αδιανόητου περιστατικού στο Νέο Κόσμο περιγράφει καρέ καρέ τον άγριο ξυλοδαρμό του 58χρονου

Δεν μπορεί να χωρέσει ανθρώπου νους τα όσα διαδραματίστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας στο Νέο Κόσμο, όταν δύο άνδρες ξυλοκόπησαν έναν 58χρονο, αφού πρώτα τον κατέβασαν από το αυτοκίνητό του καταδιώκοντάς τον με τη μηχανή τους.

Ο 58χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του ωστόσο τα σημάδια από τα άγρια χτυπήματα στο πρόσωπό του μαρτυρούσαν τον ξυλοδαρμό που είχε προηγηθεί νωρίτερα.

