Συγκίνηση και περηφάνια: Εύζωνες «το νιώθουν» όσο δεν πάει στην τελευταία υπηρεσία συναδέλφου στην Προεδρική Φρουρά (vid)

Ένα βίντεο στο TikTok έγινε viral και κατέγραψε τη στιγμή που ένας νεαρός εύζωνας ολοκληρώνει την τελευταία του υπηρεσία με δάκρυα στα μάτια.

Η θητεία στην Προεδρική Φρουρά δεν είναι απλώς μια στρατιωτική υποχρέωση, ένα περάσμα που πρέπει να διεκπεραιωθεί. Συνιστά μια μεγάλη δοκιμασία η οποία γίνεται τρόπος ζωής. Μία δοκιμασία χαρακτήρα η οποία καταλήγει σε ένα πρωτοφανές δέσιμο με -άγνωστους μέχρι πριν λίγο- ανθρώπους που, μέσα σε λίγους μήνες, γίνονται αδέλφια.

Ένα στιγμιότυπο από το εσωτερικό του στρατοπέδου της Φρουράς «Γεώργιος Τζαβέλας», στη γωνία Βασιλίσσης Σοφίας και Ηρώδου Αττικού, είδε πριν από μερικές ώρες το φως της δημοσιότητας, ξεπερνώντας τις 270.000 προβολέςς στο TikTok και συγκεντρώνοντας αποθεωτικά σχόλια.

Η άτυπη τελετή αποχώρησης

Στο βίντεο, καταγράφεται η τελευταία αλλαγή ενός νεαρού Εύζωνα, με την συγκίνηση να είναι εμφανής σε όσους τον συνοδεύουν -είτε ως συμμέτοχοι στο τελετουργικό, είτε ως θεατές. Τα παραγγέλματα ολοκληρώνονται με απόλυτη πειθαρχία και στο τελευταίο από αυτά, ο νεαρός δέχεται την αγκαλιά του «ζευγαριού» του και τα χειροκροτήματα των υπολοίπων.

Ακόμη και ο επικεφαλής της αλλαγής, συνήθως αυστηρός όπως επιβάλλει η θέση, εμφανίζεται εμφανώς συγκινημένος.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

