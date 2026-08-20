Άνδρας αυτοπυροβολήθηκε σε βενζινάδικο στο Χαϊδάρι: Σε κατάσταση σοκ η υπάλληλος

Μία 43χρονη υπάλληλος εντόπισε τον ιδιοκτήτη του πρατηρίου και ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στο Χαϊδάρι, όταν ένας 60χρονος ιδιοκτήτης πρατηρίου υγρών καυσίμων τραυματίστηκε από πυροβολισμό μέσα στην επιχείρησή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:15 σε βενζινάδικο που βρίσκεται στην οδό Φαβιέρου, με τον άνδρα να εντοπίζεται τραυματισμένος στο κεφάλι, στον πρώτο όροφο της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 60χρονος φέρεται να τραυματίστηκε με πιστόλι, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν υπό διερεύνηση.

Τον εντόπισε υπάλληλος της επιχείρησης

Την πόρτα του γραφείου όπου βρισκόταν ο 60χρονος άνοιξε μία 43χρονη υπάλληλος του πρατηρίου, η οποία ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν». Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά τη διακομιδή του είχε τις αισθήσεις του.

Η 43χρονη υπάλληλος, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με το περιστατικό, φέρεται να υπέστη σοκ και να χρειάστηκε ψυχολογική υποστήριξη.

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν την υπόθεση και εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις καταθέσεις, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς προηγήθηκε του πυροβολισμού.

Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ο τραυματισμός να συνδέεται με απόπειρα αυτοκτονίας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση για τα κίνητρα ή τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

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