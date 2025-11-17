TikTokers κρέμασαν τη φωτογραφία τους δίπλα στη Μόνα Λίζα: Νέο πλήγμα για την ασφάλεια του Λούβρου (vid)

Δύο Βέλγοι TikTokers κρέμασαν ανενόχλητοι τη φωτογραφία τους δίπλα στη Μόνα Λίζα, αποκαλύπτοντας ξανά τα σοβαρά κενά ασφαλείας του Μουσείου του Λούβρου.

Η ασφάλεια στο Μουσείο του Λούβρου φαίνεται πως περνά μια από τις πιο αμφιλεγόμενες περιόδους της, με τα περιστατικά να διαδέχονται το ένα το άλλο και να εκθέτουν το εμβληματικό μουσείο.

Μετά την κλοπή πολύτιμων αντικειμένων και τις αποκαλύψεις ότι ο κωδικός ασφαλείας ήταν… Louvre, ένα νέο viral περιστατικό επιβεβαιώνει ότι τα προβλήματα συνεχίζονται.

TikToker ανενόχλητοι στο πιο διάσημο μουσείο του κόσμου

Οι Βέλγοι TikTokers Νιλ και Σον, αποφάσισαν να δοκιμάσουν την τύχη τους με ένα σχέδιο τόσο απλό που μοιάζει απίστευτο. Δημιούργησαν ένα πλαίσιο από Lego, το αποσυναρμολόγησαν για να περάσει απαρατήρητο στην είσοδο και στη συνέχεια το συναρμολόγησαν ξανά μέσα στον χώρο.

Με αυτό, κρέμασαν μια φωτογραφία-πορτρέτο τους… ακριβώς δίπλα στη Μόνα Λίζα. Οι δύο νεαροί αποκάλυψαν σε βελγικό μέσο ότι την επόμενη κιόλας ημέρα έλαβαν μήνυμα πως η φωτογραφία τους παρέμενε στη θέση της, αφού κανείς δεν είχε μπει στον κόπο να την κατεβάσει.

Νέο «καμπανάκι» για την ασφάλεια του μουσείου

Το περιστατικό αυτό έρχεται λίγες μέρες μετά την «ληστεία του αιώνα», όπου εκλάπησαν εννέα αντικείμενα υψηλής αξίας από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας.

Να υπενθυμίσουμε πως οι γαλλικές αρχές πέρασαν χειροπέδες σε δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να ανήκουν στην οργάνωση που πραγματοποίησε τη ληστεία.

