Ούτε στην Ελλάδα αυτά: Ο κωδικός ασφαλείας του Λούβρου την ώρα της ληστείας ήταν… “Louvre”!

Μια ληστεία που θα ζήλευε και το Lupin: 102 εκατ. δολάρια σε επτά λεπτά με αντιμέτωπο password τη λέξη “Louvre”.

Τη στιγμή της θεαματικής ληστείας κοσμημάτων αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων, ο κωδικός πρόσβασης στο σύστημα παρακολούθησης του πιο διάσημου μουσείου του κόσμου ήταν απλώς “Louvre”. Όχι, δεν είναι αστείο. Το αποκάλυψε υπάλληλος του μουσείου, σύμφωνα με έγγραφα που δημοσίευσε η εφημερίδα Libération.

Σαν να μην έφτανε αυτό, η ίδια έρευνα έδειξε ότι το password για ένα ακόμη κρίσιμο λογισμικό ήταν “THALES”, το όνομα, δηλαδή, της εταιρείας που το είχε αναπτύξει. Με λίγα λόγια, αν κάποιος είχε παίξει «μαντέψτε τον κωδικό» θα έμπαινε στο σύστημα πιο εύκολα κι από login στο Wi-Fi του σπιτιού.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν αυτές οι κραυγαλέες αδυναμίες συνέβαλαν άμεσα στο να λάβει χώρα η ληστεία της 18ης Οκτωβρίου, η είδηση έκανε το Λούβρο αντικείμενο χλευασμού στη διεθνή κοινότητα κυβερνοασφάλειας.

«Ανεπαρκής επένδυση» και κάμερες με… στραβή γωνία

Κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Γαλλική Γερουσία, η πρόεδρος και διευθύντρια του μουσείου, Λοράνς ντε Καρ, παραδέχτηκε ότι η μοναδική κάμερα εκτός της Αίθουσας του Απόλλωνα, όπου φυλάσσονταν τα κοσμήματα, ήταν στραμμένη… αλλού. Το παράθυρο απ'ο όπου μπήκαν οι δράστες δεν καλυπτόταν.

Η ίδια τόνισε πως το εσωτερικό σύστημα λειτούργησε άψογα, αλλά παραδέχτηκε «αδυναμία στην περιμετρική ασφάλεια», εξαιτίας «ανεπαρκούς επένδυσης» τα προηγούμενα χρόνια.

Επτά λεπτά για 102 εκατομμύρια

Οι Γάλλοι ερευνητές υπολογίζουν ότι η ληστεία κράτησε μόλις επτά λεπτά : από τη στιγμή που μπήκαν οι δράστες μέχρι τη διαφυγή τους. Χρησιμοποίησαν φορτηγό με ανυψωτικό μηχάνημα και εξαφανίστηκαν μέσα στη νύχτα, αφήνοντας πίσω μόνο απορίες και ... κάμποσο DNA.

Μέχρι στιγμής, έχουν κατηγορηθεί τέσσερις ύποπτοι, ανάμεσά τους ένας οδηγός ταξί και ένας διανομέας καθαριότητας από τα προάστια του Παρισιού. Ένας εξ αυτών συνελήφθη κυριολεκτικά πάνω στην πύλη αναχώρησης, λίγο πριν πετάξει για Αλγερία.

«Τρομερή αποτυχία»

Η διευθύντρια του Λούβρου δεν μάσησε τα λόγια της: «Σήμερα γινόμαστε μάρτυρες μιας τρομερής αποτυχίας. Η ασφάλεια του μουσείου είναι κορυφαία προτεραιότητα, αλλά όταν ανέλαβα το 2021, σοκαρίστηκα από την κατάσταση του συστήματος».

Η αίθουσα του Απόλλωνα παραμένει κλειστή, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να ψάχνουν τα κοσμήματα των 102 εκατομμυρίων που… έκαναν φτερά.

