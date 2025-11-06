Ληστεία στο Λούβρο: Influencer και «θρύλος του motocross», γνωστός για τα ριψοκίνδυνα κόλπα του ένας εκ των συλληφθέντων (vids)

Ύποπτος της «ληστείας του αιώνα» στο Λούβρο είναι ένας bodybuilder και δεξιοτέχνης του motocross που έγινε είδωλο με τις ριψοκίνδυνες βόλτες του στο Παρίσι.

Ένας γυμναστηριακός influencer, γνωστός παλαιότερα ως «θρύλος του motocross», κατονομάστηκε ως ύποπτος για τη λεγόμενη «ληστεία του αιώνα» στο Μουσείο του Λούβρου. Πρόκειται για τον 39χρονο Abdoulaye N., γνωστός με το παρατσούκλι «Doudou Cross Bitume», ο οποίος συνελήφθη στις 29 Οκτωβρίου και αντιμετωπίζει προκαταρκτικές κατηγορίες για κλοπή από οργανωμένη συμμορία και εγκληματική συνωμοσία.

Φέρεται να είναι ένας από τους δύο άνδρες που χρησιμοποίησαν ανυψωτικό καλάθι για να εισέλθουν στη Γκαλερί του Απόλλωνα στο Λούβρο στις 19 Οκτωβρίου και να κλέψουν τα Γαλλικά Κοσμήματα του Στέμματος, αξίας 76 εκατομμυρίων λιρών. Τα κοσμήματα δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί.

Ποιος είναι ο «Doudou Cross Bitume»

Όπως αποκαλύφθηκε, ο Abdoulaye είναι γνωστός στις αστικές motocross κοινότητες. Με το ψευδώνυμο «The Motocross Legend», έγινε διάσημος στα τέλη της δεκαετίας του 2000 μέσα από βίντεο στο YouTube και το Dailymotion, όπου έκανε ακροβατικά και διαδρομές μεγάλων αποστάσεων από τη γειτονιά του προς γνωστά σημεία του Παρισιού, όπως τα Ηλύσια Πεδία και το Τροκαντερό.

Το σύνθημά του, «Πάντα πιο κοντά στην άσφαλτο», έγινε δημοφιλές ανάμεσα στους νέους θαυμαστές του. Πιο πρόσφατα είχε στραφεί στο TikTok, εστιάζοντας σε street workouts και μαθήματα οδήγησης μοτοσικλέτας για νέους της περιοχής. Ωστόσο, οι λογαριασμοί του στα social media παραμένουν ανενεργοί από τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Με ποινικό μητρώο

Γεννημένος τον Ιανουάριο του 1986, ο Abdoulaye έχει 15 προηγούμενες καταδίκες, σύμφωνα με τοπικά μέσα. Το ποινικό του μητρώο περιλαμβάνει αδικήματα όπως κατοχή ναρκωτικών, οδήγηση χωρίς άδεια και αντίσταση κατά της αρχής.

Συνελήφθη πρώτη φορά στα 16 του και εξέτισε ποινή φυλάκισης το 2015 για ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στην περιοχή Barbès του Παρισιού. Τότε, ένας από τους συγκατηγορουμένους του ήταν ο Slimane K., που είναι επίσης ύποπτος συνεργός στη ληστεία του Λούβρου. Ο Slimane φέρεται να περίμενε έξω από το μουσείο ως οδηγός διαφυγής.

Δικαστικά έγγραφα προηγούμενων υποθέσεων περιγράφουν τον Abdoulaye ως άτομο που προσπάθησε πολλές φορές να επανενταχθεί στην κοινωνία. Εργάστηκε σε διάφορες προσωρινές θέσεις, ως εργάτης αποθήκης, φύλακας ασφαλείας και βοηθός διανομής.

Μεγάλωσε σε πολυμελή οικογένεια, ο πατέρας του, πρώην εργαζόμενος αεροδρομίου, είχε 23 παιδιά από τρεις γάμους και αργότερα συνταξιοδοτήθηκε στο Μάλι. Ο Abdoulaye εγκατέλειψε το σχολείο στην όγδοη τάξη.

Μετά την αποφυλάκισή του, δούλεψε σε προσωρινές δουλειές και αργότερα ως παράνομος ταξιτζής τα Σαββατοκύριακα. Το 2019, ερευνήθηκε για διάρρηξη σε εταιρεία στάθμευσης στην Aulnay–sous–Bois, αλλά οι εισαγγελείς απέσυραν τις κατηγορίες κλοπής.

Η συμμετοχή του στη «ληστεία του αιώνα»

Κατά την ανάκρισή του από τη Διεύθυνση Αντιγκάνγκ του Παρισιού (BRB), ο Abdoulaye φέρεται να έδειξε να ξαφνιάζεται που το όνομά του ενεπλάκη στην υπόθεση. Αρχικά κράτησε σιωπή, αλλά τελικά ομολόγησε τη συμμετοχή του στη ληστεία, ισχυριζόμενος ότι έδρασε κατ’ εντολήν αγνώστων.

Ο φερόμενος συνεργός του, ο Ayed G., έδωσε παρόμοια κατάθεση, αναφέροντας έναν «ξένο εγκέφαλο» πίσω από την επιχείρηση. Και οι δύο προέβησαν σε δηλώσεις που ξάφνιασαν τους ερευνητές. Ο ένας είπε πως δεν κατάλαβε ότι το κτίριο ήταν το Λούβρο, νομίζοντας πως ήταν «δίπλα στην πυραμίδα», ενώ ο άλλος πίστευε ότι ήταν «κλειστό και άδειο».

Η αστυνομία αναφέρει ότι τα γενετικά ίχνη που βρέθηκαν στη σκηνή δείχνουν πως οι δύο δεν ήταν έμπειροι εγκληματίες, αλλά χαμηλόβαθμα μέλη ενός μεγαλύτερου κυκλώματος. Οι ερευνητές εξετάζουν πιθανές συνδέσεις με οργανωμένο έγκλημα ή κυκλώματα εμπορίας έργων τέχνης.

Συνολικά, τέσσερις ύποπτοι τελούν υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας, ανάμεσά τους τρεις που πιστεύεται ότι ήταν μέλη της τετραμελούς ομάδας η οποία βιντεοσκοπήθηκε να χρησιμοποιεί ανελκυστήρα φορτίων για να φτάσει στο παράθυρο του μουσείου και να αποκτήσει πρόσβαση.

Ο Abdoulaye θεωρείται ένας από τους δύο που εισέβαλαν στη Γκαλερί του Απόλλωνα με ηλεκτρικά εργαλεία, κόβοντας τις προθήκες για να αρπάξουν τα κοσμήματα. Το DNA του φέρεται να βρέθηκε σε μία από τις προθήκες και σε αντικείμενα που άφησαν πίσω τους.

