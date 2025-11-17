Δύσκολη δουλειά που πληρώνει καλά: Πάνω από 130.000 το χρόνο και 250 μέρες άδεια (vid)

Μπορεί να ακούγεται σαν δουλειά-όνειρο με 250 μέρες άδεια τον χρόνο, μισθό πάνω από 130.000€ και άπλετο χρόνο για ταξίδια και χόμπι. Πίσω όμως από τα προνόμια κρύβεται σκληρή δουλειά και κόπος.

Η 29xronh Amalie Lundstad είναι μηχανικός και εργάζεται πάνω σε μια πετρελαϊκή πλατφόρμα στα ανοιχτά του Μπέργκεν στη Νορβηγία. Στα χαρτιά, τα προνόμια εντυπωσιάζουν, ένας εξαιρετικός μισθός (130.000 το χρόνο) και περίπου 250 ημέρες ελεύθερου χρόνου τον χρόνο.

Όμως η «μαγική» αυτή πραγματικότητα συνοδεύεται από απομόνωση, απόσταση από την οικογένεια και καθημερινή ευθύνη σε περιβάλλον υψηλού κινδύνου.

Δύο εβδομάδες στη θάλασσα και δύο εβδομάδες στη στεριά

Η Amalie εργάζεται σε βάρδιες των δύο εβδομάδων, είτε πρωί είτε βράδυ. Η μέρα ξεκινά πριν τις έξι το πρωί με το πέρασμα βάρδιας, τον επιμερισμό αρμοδιοτήτων και τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας. Ως επικεφαλής ζώνης, έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει ότι όλα τα τεχνικά συστήματα λειτουργούν απρόσκοπτα και με απόλυτη ασφάλεια.

Στην πλατφόρμα, τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν πάντα σε ζευγάρια ώστε κάθε κίνηση να ελέγχεται διπλά. Οι διαδικασίες είναι αυστηρά ρυθμισμένες, μιας και οι σωληνώσεις μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Ακόμη και το μικρότερο λάθος μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.

Η Amalie υπογραμμίζει ότι η συνεργασία και η ακρίβεια είναι ζωτικής σημασίας: «Τηρούμε πάντα την αρχή των τεσσάρων ματιών, κάθε λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο».

Ψυχολογική πίεση, απομόνωση και άγχος

Παρότι ο μισθός είναι υψηλός, λίγοι αντέχουν τις απαιτήσεις της δουλειάς. Η ζωή στη μέση της θάλασσας, η απομάκρυνση από τους δικούς τους και η συνεχής ένταση προκαλούν φθορά. «Πρέπει να είσαι έτοιμος να κάνεις θυσίες, τότε η ανταμοιβή είναι μια ασυνήθιστη ζωή», λέει η ίδια.

Η πλατφόρμα διαθέτει αρκετές εγκαταστάσεις αναψυχής: γυμναστήριο, προσομοιωτή γκολφ και ακόμη και προσομοιωτή κυνηγιού. Παρά την απομόνωση, υπάρχουν τρόποι να ξεκουραστούν και να διατηρήσουν την ψυχική τους ισορροπία. Η Amalie είναι μία από τις λίγες γυναίκες στην πλατφόρμα, αλλά δηλώνει πως έχει πλέον συνηθίσει το ιδιαίτερο περιβάλλον εργασίας.

Για εκείνη, το μεγαλύτερο όφελος είναι ο χρόνος, ταξιδεύει, ασχολείται με τα χόμπι της και μοιράζεται τη ζωή στην πλατφόρμα με τους 90.000 ακολούθους της στο Instagram. Πολλοί νέοι την ακολουθούν για συμβουλές σχετικά με το επάγγελμα, βλέποντας μέσα από τα μάτια της μια καριέρα σκληρή αλλά απολύτως ανταποδοτική.

