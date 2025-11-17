Το χόμπι των δισεκατομμυριούχων: Ο Μπιλ Γκέιτς λατρεύει το σπορ που προσθέτει χρόνια, ευτυχία και επιτυχία

Αν νομίζεις ότι η μακροζωία κρύβεται μόνο σε κρέμες και βιολογικά σνακ, ο Μπιλ Γκέιτς έχει μια πιο απλή και πολύ πιο fun απάντηση.

Κι όμως, ο Μπιλ Γκέιτς έχει ένα χόμπι που δεν του προσφέρει μόνο χαλάρωση, αλλά σύμφωνα με έρευνες μπορεί πραγματικά να σου χαρίσει περισσότερα χρόνια ζωής.

Στα πρώτα χρόνια της Microsoft, ο Γκέιτς ήταν ο ορισμός του workaholic. Ύπνος και ελεύθερος χρόνος ήταν κάτι σχεδόν αδιάφορο για εκείνον, αφού πίστευε ότι η ασταμάτητη δουλειά ήταν το κλειδί της επιτυχίας. Με τον καιρό, όμως, κατάλαβε ότι το μυστικό δεν είναι να δουλεύεις περισσότερο, αλλά να ξεκουράζεσαι καλύτερα και να αφιερώνεις χρόνο σε δραστηριότητες που σε γεμίζουν. Αυτό, όπως λέει και ο ίδιος, τον βοήθησε να γίνει πιο παραγωγικός, πιο υγιής και τελικά πιο επιτυχημένος.

Ο Γκέιτς παραμένει φανατικός βιβλιοφάγος και εραστής των παιχνιδιών στρατηγικής, όπως το Μπριτζ που έμαθε από τον Γουόρεν Μπάφετ. Όμως υπήρχε ένα ακόμη χόμπι που δεν περίμενε κανείς να παίξει τόσο σημαντικό ρόλο στη ζωή του, το γκολφ. Ένα άθλημα στο οποίο ασχολείται συστηματικά από τη δεκαετία του ’90 και που, όπως φαίνεται, τού προσφέρει πολλά περισσότερα από μια ήρεμη βόλτα στο γρασίδι.

Το γκολφ, όσο χαλαρό κι αν φαίνεται, αποδεικνύεται ένα από τα πιο ισχυρά «μυστικά» για μακροζωία. Ο Γκέιτς είναι μέλος της εξαιρετικά αποκλειστικής λέσχης Augusta National Golf Club και δεν είναι εκεί μόνο για το prestige. Μελέτες έχουν δείξει ότι όσοι παίζουν γκολφ έχουν καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία, ισχυρότερο μυαλό και σημαντικά μεγαλύτερη πιθανότητα να ζήσουν περισσότερα χρόνια, και μάλιστα με πολύ καλή ποιότητα ζωής.

Η επιστήμη έχει εξαιρετικά επιχειρήματα. Το γκολφ φαίνεται πως βελτιώνει την καρδιοαγγειακή λειτουργία, βάζει το σώμα σε κίνηση χωρίς να το εξαντλεί και βοηθά να μειώνεις το άγχος απλώς και μόνο επειδή βρίσκεσαι σε εξωτερικό χώρο και περπατάς αρκετά. Μέσα σε μία μόνο παρτίδα μπορείς να φτάσεις τα 10.000 βήματα, να κάψεις εκατοντάδες θερμίδες και να γυμνάσεις όλο το σώμα σου, από τον κορμό έως τα πόδια. Παράλληλα, κάθε χτύπημα γίνεται μια άσκηση για το μυαλό. Χρειάζεται στρατηγική, υπολογισμούς και συνεχή προσαρμογή σε παράγοντες όπως ο αέρας, οι κλίσεις του εδάφους και οι συνθήκες του γηπέδου.

Παράλληλα, το γκολφ ενεργοποιεί τα τμήματα του εγκεφάλου που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την κρίση και την επίλυση προβλημάτων, ακριβώς τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να πετύχεις στη δουλειά, στην επιχειρηματικότητα ή σε οποιοδήποτε μεγάλο στόχο. Ο Γκέιτς θεωρεί ότι το γκολφ δεν τον βοηθά μόνο να ξεφεύγει από την καθημερινότητα, αλλά και να σκέφτεται καθαρότερα, να λειτουργεί στρατηγικά και να επιστρέφει κάθε φορά στη δουλειά πιο ανανεωμένος και συγκεντρωμένος.