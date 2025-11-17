Τσίπρας για τραπ: «Λέω στα παιδιά μου: "Μην ακούτε μόνο SNIK, ακούστε και λίγο ΛΕΞ"» (vid)

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για τη «μάχη» στο σπίτι με τους γιους του, προσπαθώντας να τους στρέψει από τον Snik προς τον ΛΕΞ, εξηγώντας πώς προσεγγίζει την τραπ χωρίς επικρίσεις.

Στη σχέση του με την τραπ μουσική -κυρίως λόγω της τριβής που έχουν με αυτήν οι δύο γιου του- αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας στο podcast του bookvoice.gr, όπου μίλησε και για το νέο του βιβλίο «Ιθάκη», που κυκλοφορεί στις 24 Νοεμβρίου.

Ο πρώην πρωθυπουργός περιέγραψε γλαφυρά τη «μάχη» που δίνει στο σπίτι, καθώς προσπαθεί διακριτικά να πείσει τους δύο γιους του, ηλικίας 13 και 15 ετών, να ακούν λιγότερο Snik και λίγο περισσότερο ΛΕΞ. Όπως εξήγησε, δεν στέκεται επικριτικά απέναντι στα ακούσματά τους, αλλά προσπαθεί να τα συζητά μαζί τους και να τους καταλάβει.

«Έχω εντρυφήσει στην τραπ και σε όλα αυτά, στους περίεργους αυτούς τύπους; Όχι, προσπαθώ να τους παρακολουθήσω, δεν βγαίνω επικριτικά. Τι είναι αυτά που ακούς κτλ.

Ακούω, προσπαθώ να συζητήσω τους στίχους με τα παιδιά. Ο μικρός ακούει πιο πολύ. Ο μεγάλος είναι πιο διακριτικός. Κι εγώ λίγο τους προσανατολίζω, λίγο τους λέω μην ακούς ρε παιδί μου Snik άκου και λίγο ΛΕΞ να δούμε τι λέει στους στίχους ας πούμε και συζητάμε.

Και έχει ενδιαφέρον πάντως γιατί τα παιδιά όσο και αν σου δίνουν την αίσθηση ότι δεν καταλαβαίνουν, καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά και ρουφάνε από αυτά που τους λες και από τη συμπεριφορά σου και από αυτά που πρεσβεύεις. Και είναι απολύτως φυσιολογικό να σου πηγαίνουν και κόντρα έτσι. Το αφύσικο θα ήταν να λένε τι δίκιο που έχει ο μπαμπάς να ακούει αυτά που ακούει ο μπαμπάς ας πούμε, έτσι είναι».

Ο Τσίπρας μίλησε και για τα προσωπικά του μουσικά γούστα, λέγοντας ότι στις δικές του λίστες κυριαρχούν ethnic, jazz και έντεχνο ελληνικό. «Ε, εντάξει το έντεχνο είναι ξεχωριστή λίστα το ελληνικό, αλλά έχω κάποιες λίστες που είναι έτσι που κάνουν και μίξη ας πούμε lounge, τζαζ και έθνικ κομμάτια και πολύ κινηματογραφική μουσική».

Ολόκληρη η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα: