Ο «ηλικιωμένος» που σηκώνει βάρη: O bodybuilder Anatoly έχει τρελάνει το TikTok με τις μεταμφιέσεις του
Με περισσότερους από 23 εκατομμύρια followers στο TikTok και άλλους τόσους στο Instagram, o Vladimir Shmondenko, γνωστός ως Anatoly έχει καταφέρει κάτι μοναδικό. Να μετατρέψει το γυμναστήριο στο πιο... αστείο μέρος του κόσμου. Τι κάνει;
Εκμεταλλεύεται τη σωματοδομή του ως bodybuilder και μεταμφιέζεται σε καθαριστή ή ηλικιωμένο, ο οποίος ξαφνικά σηκώνει τεράστια βάρη και προκαλεί εκπλήξεις σε όσους βρίσκονται γύρω του.
@anatoly_pranks It’s just a Mop 🤭😅 #anatoly #gym #prank ♬ original sound - ANATOLY
Στα βίντεό του, που γίνονται αμέσως viral, βλέπεις πάνω κάτω το ίδιο σενάριο. Ο Anatoly εμφανίζεται «ανύποπτα» φορώντας φόρμα καθαριότητας και καθώς οι γύρω τον υποτιμούν, εκείνος αποκαλύπτει τη δύναμή του, σηκώνοντας βάρη που κόβουν την ανάσα.
Το χιούμορ και η υπερβολή παίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς και η αντίθεση ανάμεσα στην πρώτη εντύπωση και το φινάλε.
@anatoly_pranks My doctor sad me its good for back 😅 Full version on YouTube “ANATOLY” #anatoly #gym #oldman #prank ♬ original sound - ANATOLY
Τελικά, ο Anatoly ή Vladimir Shmondenko έχει καταφέρει κάτι παραπάνω από το να μαζέψει followers. Είναι το αποτέλεσμα του πώς μπορείς να ενσωματώσεις αθλητισμό, social media και διασκέδαση με τρόπο που τραβά την προσοχή.
@anatoly_pranks Again Fake weight 🤭 #anatoly #gym #cleaner ♬ original sound - ANATOLY
Και όσο εκείνος συνεχίζει να κάνει νέα «πειράματα» μεταμφιέσεων, εσύ δεν έχεις παρά να ανοίξεις το TikTok κι περιμένεις ποιος ή τι θα εμφανιστεί την επόμενη φορά στα βίντεό του.