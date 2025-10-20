Ληστεία στον Λούβρο: Αυτά είναι τα 8 ιστορικά κοσμήματα που έκαναν «φτερά» (vid)

Τα οκτώ κοσμήματα που έκαναν φτερά σε 7 λεπτά μετά τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου και το τέλεια εκτελεσμένο σχέδιο των δραστών.

Μια ομάδα τεσσάρων ατόμων αναζητείται για τη θεαματική κλοπή ιστορικών κοσμημάτων στο Μουσείο του Λούβρου. Οι τέσσερις άνδρες είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και διέφυγαν με σκούτερ μεγάλης ισχύος.

Οι κλέφτες αφαίρεσαν οκτώ πολύτιμα αντικείμενα από το μουσείο, ενώ προσπάθησαν να κλέψουν και ένα ένατο, το οποίο βρέθηκε πεταμένο στον τόπο της κλοπής.

💥 Louvre Soyuldu:

Sanat Tarihinin En Cüretkar Soygunu!



Dünyanın en ünlü müzesi Louvre, bu sabah tarihin en büyük hırsızlıklarından biriyle sarsıldı.

Hırsızlar, Napolyon dönemine ait mücevherlerin sergilendiği Galerie d’Apollon bölümüne girip, tam 9 tarihi parçayı çaldı.… pic.twitter.com/tx1x7DTGt7 — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) October 19, 2025

Η εισαγγελέας του Παρισιού διευκρίνισε ότι το διάσημο λευκό διαμάντι Regent, που εκτίθεται στην ίδια αίθουσα δεν έγινε στόχος των κλεφτών. Ο οίκος Sotheby's εκτιμά ότι η αξία του διαμαντιού υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια.

Several people disguised as construction workers broke into the world-famous Louvre museum in Paris, cracking open display cases and stealing jewelry of "inestimable heritage and historical value."



Here's a look at the stolen pieces: https://t.co/kDl2KFdgMM pic.twitter.com/IxNfGGJDWw — ABC News (@ABC) October 19, 2025

Τα οκτώ κοσμήματα που έκαναν φτερά

Το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα κοσμήματα που έκλεψαν οι δράστες της διάρρηξης που θυμίζει κινηματογραφική ταινία, σε μόλις επτά λεπτά.

Σύμφωνα με το Sky News πρόκειται για:

Την τιάρα από το σετ κοσμημάτων της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς Το κολιέ από το σετ με ζαφείρια της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς Ένα σκουλαρίκι από το σετ με ζαφείρια της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς. Το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα στο συγκεκριμένο σετ οφείλεται στα ζαφείρια Κεϋλάνης Το σμαραγδένιο κολιέ από το σετ κοσμημάτων της αυτοκράτειρας Μαρίας Λουίζας. Το κολιέ έχει 32 σμαράγδια και 1.138 διαμάντια. Ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με σμαράγδια από το σετ κοσμημάτων της Μαρίας Λουίζας Μια καρφίτσα γνωστή ως καρφίτσα-λειψανοθήκη Την τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας Την καρφίτσα φιόγκο της αυτοκράτειρας Ευγενίας. Η συγκεκριμένη καρφίτσα φιόγκος έχει 2.634 διαμάντια και αγοράστηκε από το μουσείο του Λούβρου για 6,72 εκατομμύρια ευρώ. Πριν από την απόκτησή του το 2008, βρισκόταν σε ιδιωτική συλλογή στις ΗΠΑ.

#19Oct #MuseoDelLouvre @MariestellPech: - Broche relicario; - Tiara de la emperatriz Eugenia; - Gran lazo en el corpiño de la emperatriz Eugenia (broche). pic.twitter.com/iZF9rtWPbn — Reporte Ya (@ReporteYa) October 19, 2025

Έτσι έγινε η κινηματογραφική ληστεία στον Λούβρο

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, η εισαγγελέας Λορ Μπεκό αποκάλυψε πως οι κλέφτες απείλησαν τους φύλακες που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο εμβληματικό μουσείο. Στη συνέχεια κατέστησε σαφές ότι η ανυψωτική πλατφόρμα που χρησιμοποίησαν οι δράστες για να εισβάλουν στο Μουσείο του Λούβρου δεν βρισκόταν εκεί λόγω έργων, όπως είχε διαρρεύσει, αλλά μεταφέρθηκε από τους ίδιους, ενώ αν και ο συναγερμός λειτουργούσε κανονικά, δεν είναι βέβαιο αν το σήμα έγινε αντιληπτό από το κέντρο ασφαλείας. Η ληστεία διήρκεσε μόλις λίγα λεπτά.

«Διαθέτουμε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του μουσείου και της πόλης του Παρισιού», δήλωσε επίσης η Μπεκό, κάνοντας λόγο για στοιχεία που αποδεικνύουν προσεκτική προετοιμασία και υψηλό επίπεδο οργάνωσης. Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για πράξη οργανωμένου εγκλήματος, που παραπέμπει σε επαγγελματίες κακοποιούς χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο ξένης εμπλοκής, ωστόσο δεν θεωρείται πιθανό.

Η εισαγγελέας επιβεβαίωσε επίσης ότι οι τέσσερις δράστες, τους οποίους χαρακτήρισε«κομάντο», παραμένουν ασύλληπτοι, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό τους συνεχίζονται.

Τους έπεσε το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Οι δράστες κατέβηκαν ξανά με τη βοήθεια του ανυψωτικού μηχανήματος και διέφυγαν με δύο σκούτερ. Η αστυνομία εντόπισε λίγο αργότερα δύο τροχούς, βενζίνη, γάντια, walkie talkie, μια κουβέρτα, ένα γιλέκο, καθώς κι ένα κόσμημα που πιθανώς έπεσε από τους ληστές στον δρόμο. Πρόκειται για το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο έχει υποστεί ζημιές, σύμφωνα με το AFP.

Το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, τυπικό δείγμα των αυτοκρατορικών στεμμάτων, αποτελείται από 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια, όπως αναφέρεται στην περιγραφή που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Λούβρου.

DIRECT | Selon nos informations, un des bijoux dérobés au Louvre a été retrouvé à l'extérieur du musée



il s'agirait de la couronne de l'impératrice Eugénie qui a été brisée

➡️ https://t.co/p0b8f4vweF pic.twitter.com/2JUcuIqKSL — Le Parisien (@le_Parisien) October 19, 2025

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ