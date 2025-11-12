Φιλί στο μέτωπο: Η νέα θεωρία του TikTok αποκαλύπτει γιατί δεν είναι και τόσο αθώο (vid)
Το TikTok έχει αποδείξει πολλές φορές πως μπορεί να υπεραναλύσει τα πάντα, να αναπτύξει νέες θεωρίες και trends. Αυτή τη φορά, η πλατφόρμα «ανακάλυψε» το «forehead kiss of doom», δηλαδή το «φιλί στο μέτωπο της καταδίκης».
Σύμφωνα με εκατοντάδες βίντεο χρηστών, το γλυκό απλό φιλί στο μέτωπο, μπορεί να προμηνύει το τέλος μιας σχέσης.
Όταν ένα φιλί στο μέτωπο σημαίνει… χωρισμό
Σε ένα viral βίντεο με πάνω από 680.000 προβολές, η χρήστης Hayden δήλωσε: «Όταν σου δίνει τα φιλί στο μέτωπο, ξέρεις ότι σου μένει το πολύ μια εβδομάδα». Άλλες TikTokers, όπως η Mads, προειδοποιούν ότι ίσως μένουν μόλις 48 ώρες πριν τον χωρισμό.
@hayden.the.hottie always #foreheadkisses #ho #frankocean #real ♬ original sound - tine - tinay :DD
«Δεν κάνεις λάθος, μου συνέβη δύο φορές σε έναν μήνα!» σχολίασε μία. Κάποιος παραδέχτηκε: «Το έκανα κι εγώ, ενώ ήξερα ότι ετοιμαζόμουν να φύγω».
@madstheresaa I personally like to refer to this as the forehead kiss of doom and despair #relatable #foreheadkiss #tsmwel ♬ The Smallest Man Who Ever Lived ORCHESTRA - lala
Η ρομαντική πλευρά του φιλιού στο μέτωπο
Παρά τον πανικό, αρκετοί χρήστες υπερασπίστηκαν τη ρομαντική χειρονομία, επιμένοντας πως δεν σημαίνει απαραίτητα χωρισμό. «Ξεχάσατε τι σημαίνει πραγματική αγάπη; Το φιλί στο μέτωπο δείχνει αφοσίωση, όχι αποχαιρετισμό!» έγραψε κάποιος.
«Μην αφήνετε τα social media να "δαιμονοποιούν" τη στοργή. Ένα φιλί στο μέτωπο είναι γλυκό και ρομαντικό!» πρόσθεσε άλλος.
@mystikal.arts i am a survivor 💪 #fyp ♬ original sound - didi ⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆
