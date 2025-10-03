«Αταίριαστοι» για το «Βατερλώ» των ελληνικών ομάδων: «Καλοφάγωτα, όπου παίζαμε μας...» (vid)
Σε... Βατερλώ εξελίχθηκε η χθεσινή (3/10) για τους εκπροσώπους της χώρας μας στην Ευρώπη. Αρχικά ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα στο ΟΑΚΑ από την Γκόου Άχεντ Ιγκλς με 1-2 για να ακολουθήσουν οι εκτός έδρας ήττες με 3-1 για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, από Θέλτα και Τσέλιε αντίστοιχα.
Την Τετάρτη είχε προηγηθεί και η ήττα του Ολυμπιακού στο Λονδίνο από την Άρσεναλ για τη League Phase του Champions League. Μάλιστα, το βράδυ της Πέμπτης, την ήττα γνώρισε και ο μπασκετικός Ολυμπιακός από την Ρεάλ στη Μαδρίτη για την 2η αγωνιστική της Euroleague.
Τα παραπάνω αποτελέσματα έδωσαν... πάσα στους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ, οι οποίοι το πρωί της Παρασκευής έκαναν το καυστικό τους σχόλιο. Ο Χρήστος Κούτρας χαρακτηριστικά τόνισε: «Καλοφάγωτα για όλες τις ελληνικές ομάδες χθες! Πατ, πατ, πατ... δεν το συζητάμε... Δηλαδή, όπου παίζαμε μας...», είπε ο δημοσιογράφος, ο οποίος έκανε την παρακάτω ερώτηση στον συνεργάτη του Γιάννη Ντσούνο.
«Να σε ρωτήσω κάτι; Επειδή προσπαθείς να πετάξεις από πάνω σου, αυτό... του γκαντέμη... Ήταν ο Αλέξης Τσίπρας στο ΟΑΚΑ χθες;», με τον Γιάννη Ντσούνο να απαντάει: «Όχι, μόνο εγώ ήμουν. Δεν ήταν ο Τσίπρας. Ωραία και τι φταίμε εμείς. Δεν υπάρχει θέμα γκαντεμιάς αλλά αστοχίας».
